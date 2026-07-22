நாடாளுமன்ற பேரணிக்கு பின்னா் நூற்றுக்கணக்கான போராட்டகாரா்கள் மீண்டும் ஜந்தா் மந்தருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை திரும்பினா்.
காவல் துறையின் வன்முறைப் போக்கு போராட்டத்தைத் தொடா்வதற்கான தங்கள் உறுதியை மேலும் வலுப்படுத்தியதே தவிர, அதைக் குறைக்கவில்லை என்று அவா்கள் கூறினா்.
நீட் தோ்வு முறைகேடுகள் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து முழக்கமிட்டபடியும், மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தியபடியும், பெற்றோா்கள் மற்றும் ஆதரவாளா்களுடன் இணைந்து மாணவா்கள் பிற்பகல் முழுவதும் போராட்டக் களத்தில் திரண்டிருந்தனா்.
பாதுகாப்புப் படையினருடன் திங்கள்கிழமை ஏற்பட்ட மோதல் தங்களை அச்சுறுத்திப் பின்வாங்கச் செய்யவில்லை என்றும், மாறாக இப்போராட்ட இயக்கத்திற்கு மேலும் பலரை ஈா்த்துள்ளது என்றும் போராட்டக்காரா்கள் தெரிவித்தனா்.
நாடாளுமன்ற பேரணியில் பங்கேற்ற தில்லி பல்கலைக்கழக மாணவி சாக்ஷி சந்தா, கூறுகையில், ‘நேற்று நாங்கள் கண்ட காவல் துறையின் அத்துமீறல் எங்கள் உறுதியை மேலும் வலுப்படுத்தியது. பலரின் தியாகங்களால் இந்த இயக்கம் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதால் நாங்கள் மீண்டும் வந்துள்ளோம். அதை வீணடிக்க நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது. எங்கள் குரல் கேட்கப்படும் வரை நாங்கள் தொடா்ந்து போராடுவோம்’ என்றாா்.
முதுநிலை மாணவி ரித்திகா சா்மா, இந்தப் போராட்டம் போட்டித் தோ்வுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நியாயத்தன்மைக்கானது என்று கூறினாா். இது குறித்து அவா், ‘எங்களில் பலா் போட்டித் தோ்வுகளுக்குத் தயாராவதில் பல ஆண்டுகளைச் செலவிட்டுள்ளோம். நாங்கள் அரசியலுக்காக இங்கு வரவில்லை. மாணவா்களுக்கு வெளிப்படைத்தன்மையும் நியாயமும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இங்கு வந்துள்ளோம்’ என்றாா்.
இந்தப் போராட்டத்தில் தில்லிக்கு வெளியிலிருந்தும் பங்கேற்பாளா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
உத்தர பிரதேசத்தின் அண்டை நகரமான காஜியாபாத்திலிருந்து வந்திருந்த ஆதித்யா சிங், காவல் துறையின் நடவடிக்கை போராட்டக்காரா்களைச் சோா்வடையச் செய்வதில் தோல்வியடைந்தது என்று கூறினாா்.
‘நேற்று தடுப்புகள், கைது நடவடிக்கைகள் மற்றும் வன்முறையை நாங்கள் கண்டோம். ஆனால் அவை எதுவும் இன்று பங்கேற்பாளா்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கவில்லை. சொல்லப்போனால், மாணவா்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுவதாக உணா்வதால் இன்னும் அதிகமான மக்கள் இதில் இணைந்து வருகின்றனா்’ என்றாா்.
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