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புதுதில்லி

தில்லி காவல் துறை சாா்பில் தற்காப்பு பயிற்சி: 2,100 பெண்கள், சிறுமிகள் பங்கேற்பு

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போலீஸ் - கோப்புப்படம்.

Updated On :12 ஜூன் 2026, 3:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லியில் 4 இடங்களில் நடைபெற்ற தில்லி காவல் துறையின் 22-வது தற்காப்புக் கலை கோடைக்கால முகாம் வியாழக்கிழமையுடன் நிறைவடைந்தது. இதில் 2,100-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களும் சிறுமிகளும் பங்கேற்ாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான சிறப்புப் பிரிவு காவல் துறையின் தற்காப்புக் கலைப் பிரிவால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட தற்காப்புக் கலைப் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணா்வு அமா்வுகள் மூலம் மே 29 முதல் ஜூன் 11 வரை நடைபெற்றது.

நிறைவு விழாக்களில் காவல் இணை ஆணையா் நபம் குங்டே, கூடுதல் காவல் ஆணையா் தியோதோஷ் குமாா் சுரேந்திர சிங், காவல் துணை ஆணையா் நேஹா யாதவ் மற்றும் கூடுதல் காவல் துணை ஆணையா் ரிதிமா சேத் உள்ளிட்ட மூத்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.

பங்கேற்பாளா்களுக்குத் தற்காப்புக் கலை நுட்பங்கள் குறித்த பயிற்சி அளிக்கப்பட்டதுடன், பெண்கள் பாதுகாப்பு, இணையப் பாதுகாப்பு, சட்ட விழிப்புணா்வு, மனநலம் மற்றும் ஆளுமை மேம்பாடு குறித்தும் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. நிறைவு நிகழ்ச்சியில் தற்காப்புக் கலை செயல்விளக்கங்கள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன.

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