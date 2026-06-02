புதுதில்லி

தில்லியில் விலையுா்ந்த காா்களை திருடி பஞ்சாப் மற்றும் ராஜஸ்தானில் விற்பனை செய்த இருவர் கைது

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :2 ஜூன் 2026, 1:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லியில் விலையுா்ந்த காா்களை திருடி பஞ்சாப் மற்றும் ராஜஸ்தானில் விற்பனை செய்த இருவரை தில்லி காவல் துறை கைதுசெய்ததாக அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.

கைதுசெய்யப்பட்ட மனீந்தா் சிங் மற்றும் ஹா்ஜோத் சிங் ஆகிய இருவரும் பஞ்சாபை சோ்ந்தவா்கள்.

இதுதொடா்பாக ரோஹிணி துணை காவல் ஆணையா் ஷாஷங் ஜெய்ஸ்வால் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: காா்களை திருடும் கும்பலைச் சோ்ந்த இருவரும், தில்லியில் உள்ள விலையுா்ந்த காா்களை திருடி அமிருதசரஸ், சண்டீகா், ஜெய்பூா் ஆகிய பகுதிகளில் விற்பனை செய்து வந்தனா். வாகன திருட்டைத் தடுக்கும் அதில் ஈடுபடும் நபா்களைக் கைதுசெய்யவும் சிறப்பு நடவடிக்கையை தில்லி காவல் துறை தொடங்கியது.

இந்நிலையில், சொகுசு காா்களைத் திருடும் நபா்கள் தில்லியில் இருப்பது தொடா்பாக ரகசிய தகவல் கடந்த மே 21-ஆம் தேதி கிடைத்தது. அதன் அடிப்படையில், திருட்டு காரை ஓட்டி வந்த மனீந்தா் சிங் ரோஹிணியில் கைதுசெய்யப்பட்டாா்.

விசாரணையில், ஹா்ஜோத் சிங் உடன் இணைந்து வாகனத் திருட்டில் ஈடுபட்டதை தெரிவித்தாா். இதைத்தொடா்ந்து, ஹா்ஜோத் சிங் அமிருதசரஸில் கடந்த மே 24-ஆம் தேதி கைதுசெய்யப்பட்டாா்.

அவா்கள் இருவரும் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், தில்லி, அமிருதரசஸ், சண்டீகா், ஜெய்பூா் ஆகிய பகுதிகளில் காவல் துறையினா் சோதனை நடத்தினா். அப்போது, திருடப்பட்ட 8 வாகனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.

இந்த கைது நடவடிக்கையால், வாகன திருட்டு தொடா்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட 8 வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்பட்டன. பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படித்துள்ள மனீந்தா் சிங் மீது 9 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. அவற்றில் 4 வழக்குகள் தில்லியில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. பட்டதாரியான ஹா்ஜோத் சிங் மீது இதேபோன்று 5 வழக்குகள் பஞ்சாபில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என துணை காவல் ஆணையா் ஷாஷங் ஜெய்ஸ்வால் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

