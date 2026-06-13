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புதுதில்லி

தெருநாய்களை சட்டவிரோதமாக இடமாற்றம் செய்வதற்கு எதிா்ப்பு: பிராணி ஆா்வலா்கள் தில்லியில் போராட்டம்

தெருநாய்களை சட்டவிரோதமாக இடமாற்றம் செய்வதற்கு எதிா்ப்பு...

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கோப்புப்படம் - ens

Updated On :14 ஜூன் 2026, 12:52 am IST

 நமது நிருபர்

பொது இடங்களில் இருந்து நாய்களை அகற்றுவது மற்றும் வெறிநாய்க்கடி நோய் மற்றும் ஆக்ரோஷமான நாய்களை கருணைக்கொலை செய்வதற்கான விதிகள் உள்ளிட்ட தெருநாய் மேலாண்மை குறித்த வழிகாட்டுதல்களுக்கு எதிராக,‘ரோா் 4 ரைட்ஸ்‘ என்ற பதாகையின் கீழ், விலங்கு முகமூடிகளை அணிந்த நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் சனிக்கிழமையன்று தில்லி ஜந்தா் மந்தரில் கூடி போராடினா்.

போராட்டக்காரா்கள் நான்கு முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனா் விலங்கு பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு முன் கட்டாய இரத்தப் பரிசோதனைகள், சமூக நாய்களை சட்டவிரோதமாக இடமாற்றம் செய்வதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தல், விலங்குகள் மீதான கொடுமை புகாா்களை காவல்துறை கட்டாயமாகப் பதிவு செய்து விசாரித்தல், மற்றும் குற்றவாளிகளுக்குக் கடுமையான தண்டனைகளுடன் கூடிய வலுவான விலங்குப் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் என்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனா்.

அமைப்பாளா்களில் ஒருவரான பிரீத்தி, விலங்கு நலச் சட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதில் உள்ள குறைபாடுகளைக் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருவதையும், விலங்குகளுக்கு எதிரான கொடுமைகளை அதிகாரிகள் தீவிரமாகக் கையாள்வதை உறுதி செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டே இந்தப் போராட்டம் நடத்தப்பட்டதாகக் கூறினாா். நாங்கள் நாய்களுக்காக மட்டும் வரவில்லை சட்டங்கள் பலவீனமாக இருப்பதாலோ அல்லது மோசமாகச் செயல்படுத்தப்படுவதாலோ துன்பப்படும் ஒவ்வொரு குரலற்ற பிராணிக்காகவும் நாங்கள் வந்துள்ளோம் என்று பிரீத்தி கூறினாா்.

விலங்குகளின் ஆரோக்கியத்திற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் நலவாழ்வு நடவடிக்கைகள் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று வாதிட்ட அவா், கருத்தடை அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு முன் கட்டாய இரத்தப் பரிசோதனைகள் உட்பட, விலங்குகளின் சுகாதாரப் பராமரிப்பு நடைமுறைகளில் சிறந்த பாதுகாப்புகளை இந்தப் போராட்டம் கோரியதாகவும் கூறினாா்.

நாய்கள், பூனைகள் மற்றும் பிற விலங்குகளின் முகமூடிகளை அணிந்திருந்த போராட்டக்காரா்கள், விலங்குகளிடம் இரக்கம் காட்டக் கோரும் பதாகைகளையும் கொடிகளையும் ஏந்தியிருந்த தன்னாா்வலா்களுடன் கலந்திருந்தனா்.

ஒரு பெரிய மேடையின் பின்னணியில், குரலற்றவா்களுக்கான ஒரு மக்கள் இயக்கம் என்ற முழக்கத்துடன், நாய்கள், மாடுகள், யானைகள், எருமைகள் மற்றும் பிற விலங்குகளின் படங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.

தன் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள பல சமூக நாய்களைப் பராமரிக்கும் கல்லூரி மாணவரான சுமித், தெரு நாய்கைளை அகற்றுவதற்குப் பதிலாக, விலங்குகள் நல விதிகளை முறையாகச் செயல்படுத்துவதிலும், மனிதா்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையிலான மோதலைக் குறைக்கும் திட்டங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதிலும் அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும், என்று கூறினாா்.

சமூக நாய்கள் நகா்ப்புறப் பகுதிகளின் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும் என்றும், பொது இடங்களிலிருந்து விலங்குகளைப் பெருமளவில் அகற்றுவது மனிதவிலங்கு மோதல்களைத் தீா்க்காது அல்லது பொது சுகாதாரக் கவலைகளை நிவா்த்தி செய்யாது என்றும் கூட்டத்தில் பேசியவா்கள் வாதிட்டனா்.

வெறிநோய் பிடித்த, குணப்படுத்த முடியாத நோயால் பாதிக்கப்பட்ட அல்லது மனித உயிருக்கு வெளிப்படையாக ஆபத்தான தெருநாய்களை கருணைக்கொலை செய்ய அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி உண்டு என்று உச்சநீதிமன்றம் மே மாதம் தீா்ப்பளித்தது.

பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் ரயில் நிலையங்கள் போன்ற அதிக மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதிகளிலிருந்து தெருநாய்களை அகற்ற வேண்டும் என்ற தனது முந்தைய உத்தரவுகளையும் உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்தது ஆனால், அந்தப் பகுதிகளில் அவற்றை மீண்டும் விடுவிக்கக் கூடாது என்றும் தீா்ப்பளித்தது.

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