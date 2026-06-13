ரியல் எஸ்டேட் மோசடி: தலைமறைவானவா் கைது

பல முதலீட்டாளா்கள் சம்பந்தப்பட்ட பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ரியல் எஸ்டேட் மோசடி வழக்கில் பல ஆண்டுகளாக கைது நடவடிக்கையிலிருந்து தப்பித்து வந்த தேடப்படும் குற்றவாளியை தில்லி காவல்துறையின் பொருளாதாரக் குற்றப் பிரிவு கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
ஷிவ் நந்தன் சிங் யாதவ் என அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா், வீட்டுமனைத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய ஏமாற்றப்பட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டிய பல பாதிக்கப்பட்டவா்களின் புகாா்களைத் தொடா்ந்து 2019ல் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒன்பது முதல் தகவல் அறிக்கைகள் தொடா்பாக தேடப்பட்டு வந்தாா். அவா் வெள்ளிக்கிழமை ஹரியாணாவின் ஃபரிதாபாத்தில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, ஷாதரா மாவட்டத்தின் தலைமை மாஜிஸ்திரேட், காா்கா்டூமா நீதிமன்றங்களின் உத்தரவின் பேரில் இந்த வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
தில்லி காவல்துறையின் பொருளாதாரக் குற்றப் பிரிவு நடத்திய விசாரணையில், இந்தப் புகாா்களில் ஒரு பொதுவான குற்றச் செயல்முறையும், மெஸ்ஸா்ஸ் ஜிஆா்பிஎல் குளோப் ரியாலிட்டி பிரைவேட் லிமிடெட் மூலம் ஒரே குற்றவாளிகள் குழுவும் செயல்பட்டதும் தெரியவந்துள்ளது. 2013ஆம் ஆண்டில் கிரேட்டா் ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள திலோரி காதா் கிராமத்தில் கிருஷ்ண குஞ்ச் டவுன்ஷிப் என்ற பெயரில் ஒரு வீட்டுவசதித் திட்டத்தை அந்த நிறுவனம் தொடங்கியதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. நன்கு மேம்படுத்தப்பட்ட குடியிருப்பு டவுன்ஷிப் குறித்த விளம்பரங்கள் மற்றும் உறுதிமொழிகள் மூலம், குடியிருப்பு மனைகளில் முதலீடு செய்ய அந்த நிறுவனம் மக்களைத் தூண்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.
முன்மொழியப்பட்ட இந்தத் திட்டம், சுமாா் 10.26 ஏக்கா் நிலப்பரப்பில் பரவியுள்ள 496 குடியிருப்பு மனைகளைக் கொண்டதாக இருந்தது. இருப்பினும், அந்த நிறுவனமும் அதன் இயக்குனா்களும் திட்டம் தொடா்பான உண்மைகளைத் தவறாகக் கூறியதாகவும், டவுன்ஷிப்பின் வளா்ச்சிக்குத் தேவையான போதுமான சட்டப்பூா்வ நிலம் அவா்களிடம் இல்லை என்றும் புலனாய்வாளா்கள் கண்டறிந்தனா்.
முதலீட்டாளா்களிடமிருந்து கணிசமான தொகையை வசூலித்த பிறகு, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட மனைகளை ஒப்படைக்கத் தவறி, திட்டத்தைக் கைவிட்டதாகவும், இதனால் வாங்குபவா்களுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க நிதி இழப்புகள் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
யாதவ் 2019 முதல் தலைமறைவாக இருந்ததாகவும், சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடா்ந்து தவிா்த்து வந்ததாகவும் காவல்துறை தெரிவித்தது. பல ஆண்டுகளாகத் தடமறிய முடியாத நிலையில் இருந்த அவா், 2023ஆம் ஆண்டில் ஒன்பது வழக்குகளிலும் நீதிமன்றத்தால் தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.