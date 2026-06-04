சரிந்து மீளும் பங்குச்சந்தை! ஐடி, ரியல் எஸ்டேட் பங்குகள் சரிவு!

பங்குச்சந்தைகள் இன்று(ஜூன் 4) ஏற்ற, இறக்கத்தில் மாறி மாறி வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 73,935.83 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலை 11.20 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 64.33 புள்ளிகள் குறைந்து 74,283.15 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 15.80
புள்ளிகள் குறைந்து 23,389.80 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.
நிஃப்டி மிட்கேப், ஸ்மால்கேப் பங்குகள் முறையே 0.67, 0.57 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளன.
துறைரீதியாக நிஃப்டி ஐடி, ரியல் எஸ்டேட், தனியார் வங்கிகளின் குறியீடுகள் சரிவைச் சந்தித்த நிலையில் நிஃப்டி நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு, கெமிக்கல் ஆகியவை சிறப்பாகச் செயல்பட்டன.
தற்போதைய நிலவரப்படி, சென்செக்ஸ் 30 பங்குகளில் டிசிஎஸ், டைட்டன், என்டிபிசி, ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ், அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட், ஐடிசி, பஜாஜ் பின்சர்வ் ஆகிய நிறுவனங்கள் உயர்ந்தும் மற்ற நிறுவனங்கள் சரிந்தும் வருகின்றன.
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வர்த்தக தொடக்கத்தில் 95.71 ஆக இருந்தது.
Summary
Stock Market: Sensex trades volatile, Nifty near 23,400
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