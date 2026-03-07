ஜம்முவில் தனது 10 வயது மகளை கொலை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட தந்தை தென்கிழக்கு தில்லியில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து:குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், மத்தியப் பிரதேசத்தின் சத்தா்பூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ரமேஷ் குமாா், ஜம்முவில் உள்ள காந்தி நகா் காவல் நிலையத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்தாா். அவா் தடுத்து வைக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஜம்மு-காஷ்மீா் காவல்துறையின் விசாரணை அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டாா், அவா் இந்த வழக்கில் அவரை முறையாக கைது செய்யப்பட்டாா்.
குமாா் ஜம்முவில் கட்டுமானத் தொழிலாளியாக பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தபோது, அவரது மகள் தனது குழந்தை அல்ல என்று சந்தேகித்து, அவரது மகளை ஒரு குச்சியால் தலையில் அடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னா் சிகிச்சையின் போது சிறுமி உயிரிழந்தா. குற்றத்தைச் செய்த பின்னா், குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஜம்முவை விட்டு வெளியேறி பல ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்தாா். பின்னா் அவா் தில்லியில் ‘ராஜ்வீா்‘ என்ற பொய்யான பெயரில் வாழத் தொடங்கினாா்.
பத்தாண்டுகள் பழமையான இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களைக் கண்டுபிடிக்குமாறு ஜம்மு-காஷ்மீா் காவல்துறை கோரியதைத் தொடா்ந்து இந்த கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாட்டி சுரங்கத்தின் சஞ்சய் காலனி பகுதியில் அவா் தங்கியிருப்பது தொடா்பான தகவல்களின் அடிப்படையில், தில்லி போலீஸாா் அவரை கைது செய்தனா் என்றாா் அவா்.
