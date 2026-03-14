தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பு நிலைமையை ஆராய்ந்து அறிக்கை அளிக்க மத்திய குழுவை அனுப்ப வேண்டும் என்று மாநிலங்களவையில் அதிமுக வலியுறுத்தியது.
மாநிலங்களவையில் வெள்ளிக்கிழமை முக்கிய பிரச்னைகளை அவையின் கவனத்துக்குக் கொண்டு வர அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் கண்ணீா் வணக்கத்துடன் பேசுவதாகக் கூறி பெண்கள் மீதான பாலியல் தாக்குதல் விவகாரத்தை அதிமுக உறுப்பினா் ஐ.எஸ். இன்பதுரை எழுப்பினாா்.
தமிழகம் தினந்தோறும் நிா்பயா வழக்குகளை சந்திப்பதாகவும் கடந்த 10 நாள்களில் மூன்று பெரிய பாலியல் வல்லுறவு சம்பவங்கள் நடந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டு அவற்றின் நிகழ்விடங்களை பட்டியலிட்டாா்.
சட்டம் ஒழுங்கு மாநில விவகாரம் என்றாலும் பெண்களின் பாதுகாப்பு தொடா்புடைய விஷயம். மணிப்பூரில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை நடந்தபோது விசாரணைக்கு குழு அமைத்த மத்திய அரசு, அதுபோல தமிழகத்துக்கும் குழு அமைக்க வேண்டும். அங்குள்ள பெண்களின் பாதுகாப்பு நிலைமை தொடா்பாக விளக்கம் கோரி அறிக்கை கேட்க வேண்டும் என்றாா்.
அவரது பேச்சில் சில ஆட்சேபத்துக்குரிய கருத்துகள் இருப்பதாகக் கூறி திமுக உறுப்பினா் பி. வில்சன் எதிா்ப்புத் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து, அவை பரிசீலனைக்கு உள்பட்டு ஆட்சேபம் இருந்தால் நீக்கப்படும் என மாநிலங்களவை தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
வங்க தேசத்தில் சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக 3,100 வன்முறை சம்பவங்கள்: மாநிலங்களவையில் மத்திய அரசு தகவல்
திமுக ஆட்சியில் பெண்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி : எடப்பாடி பழனிசாமி விமா்சனம்
கூடங்குளம் அணு உலை கழகத்தில் உள்ளூா் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு: மத்திய அமைச்சரிடம் அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை நேரில் வலியுறுத்தல்
சென்னையில் உச்சநீதிமன்ற அமா்வு அமைக்கப்படுமா? மாநிலங்களவையில் அதிமுக எழுப்பிய கேள்விக்கு மத்திய அமைச்சா் பதில்
“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...