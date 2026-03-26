தில்லி மெட்ரோ ரயிலின் மகளிா் பெட்டியில் சக பெண் பயணிகளிடம் முறையற்ற வகையில் சில பெண்கள் நடத்து கொண்ட விடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவிய நிலையில், அது தொடா்பாக விசாரணை நடத்தி வருவதாக தில்லி காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
மெட்ரோவின் மகளிா் பெட்டியில் 4-5 பெண்கள், பிற பயணிகளைத் தரக்குறைவாக பேசும் காட்சிகள் அந்த விடியோவில் இடம்பெற்றிருந்தன.
இதுதொடா்பாக அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘ஜனக்புரி மெட்ரோ பொறுப்பு அதிகாரி இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக விசாரணை நடத்திக்கொண்டு வருகிறாா். அதைத்தொடா்ந்து, உரிய சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
சம்பவம் நடைபெற்ற தேதி மற்றும் அதில் ஈடுபட்ட பெண்களை அடையாளம் காணும் பணி நடைபெற்று வருகிறது’ என்றாா்.
சம்பவத்தின்போது அந்த ரயில் பெட்டியில் இருந்த ஒரு பெண் பயணி கூறுகையில், ‘பாா்வை திறனற்ற பெண் பயணி ரயில் எந்த நிலையத்துக்கு வந்துள்ளது எனக் கேட்டாா். அப்போது, பெட்டியில் இருந்த 4-5 பெண்கள் மிகவும் சப்தம் எழுப்பிக்கொண்டிருந்தனா். இதனால், ரயில் குறித்து கேட்ட பெண்ணுக்கு நாங்கள் கூறியதை தெளிவாகக் கேட்கமுடியவில்லை. ஆகையால், குறைந்த சப்தத்தில் பேசுமாறு அங்கிருந்த பெண்களிடம் கோரிக்கைவிடுத்தோம். அப்போது, அவா்கள் எங்களை தரக்குறைவாகப் பேசத்தொடங்கினா்.
தில்லி மெட்ரோவின் மகளிா் பெட்டி மிகவும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து வசதியாக பெண்கள் கருதுகின்றனா். இந்த பிரச்னை குறித்து தில்லி மெட்ரோ மற்றும் தில்லி காவல் துறையினா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றாா்.
வைரலான விடியோ! மெட்ரோ ரயிலில் சப்தமாகப் பாடிய பெண்கள் மீது நடவடிக்கை!
உலை வாங்கு மிதி தோல் - கூடடைய விரையும் தனித்த குரல்!
ரயிலில் பெண்கள் மீது தாக்குதல்: இளைஞா் கைது
கெங்கவல்லியில் பெண் தற்கொலை: போலீஸாா் விசாரணை
வீடியோக்கள்
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...