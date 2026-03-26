Dinamani
நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றாம் பாலினத்தவா் சட்டத் திருத்த மசோதா புதன்கிழமை நிறைவேற்றம்திமுக கூட்டணியில் எஸ்டிபிஐ, முக்குலத்தோர் புலிப்படைக்கு தலா 1 தொகுதி!அமெரிக்காவின் அமைதித் திட்டத்தை நிராகரித்த ஈரான்!பெரம்பூரில் விஜய் போட்டியிட்டாலும், பிரசாரம் செய்தாலும் எந்தவித பிரளயமும் ஏற்படப்போவதில்லை: அமைச்சர் சேகர்பாபுஏப். 29 வரை தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிடத் தடை!தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் நாளை (மார்ச் 26) வெளியாகிறதுதிமுக கூட்டணியில் தமிமுன் அன்சாரியின் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு!டென்மான்க் பிரதமர் ராஜிநாமாதேமுதிக இல்லாமல் அதிமுக ஆட்சி அமைத்திருக்காது : எல்.கே. சுதீஷ்அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுமையற்றவர்: ஓ.பன்னீர் செல்வம்
/
புதுதில்லி

மெட்ரோ மகளிா் பெட்டியில் சக பயணிகளுக்கு தொந்தரவு செய்த பெண்கள்- காவல் துறை விசாரணை

News image
Updated On :25 மார்ச் 2026, 9:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லி மெட்ரோ ரயிலின் மகளிா் பெட்டியில் சக பெண் பயணிகளிடம் முறையற்ற வகையில் சில பெண்கள் நடத்து கொண்ட விடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவிய நிலையில், அது தொடா்பாக விசாரணை நடத்தி வருவதாக தில்லி காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.

மெட்ரோவின் மகளிா் பெட்டியில் 4-5 பெண்கள், பிற பயணிகளைத் தரக்குறைவாக பேசும் காட்சிகள் அந்த விடியோவில் இடம்பெற்றிருந்தன.

இதுதொடா்பாக அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘ஜனக்புரி மெட்ரோ பொறுப்பு அதிகாரி இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக விசாரணை நடத்திக்கொண்டு வருகிறாா். அதைத்தொடா்ந்து, உரிய சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

சம்பவம் நடைபெற்ற தேதி மற்றும் அதில் ஈடுபட்ட பெண்களை அடையாளம் காணும் பணி நடைபெற்று வருகிறது’ என்றாா்.

சம்பவத்தின்போது அந்த ரயில் பெட்டியில் இருந்த ஒரு பெண் பயணி கூறுகையில், ‘பாா்வை திறனற்ற பெண் பயணி ரயில் எந்த நிலையத்துக்கு வந்துள்ளது எனக் கேட்டாா். அப்போது, பெட்டியில் இருந்த 4-5 பெண்கள் மிகவும் சப்தம் எழுப்பிக்கொண்டிருந்தனா். இதனால், ரயில் குறித்து கேட்ட பெண்ணுக்கு நாங்கள் கூறியதை தெளிவாகக் கேட்கமுடியவில்லை. ஆகையால், குறைந்த சப்தத்தில் பேசுமாறு அங்கிருந்த பெண்களிடம் கோரிக்கைவிடுத்தோம். அப்போது, அவா்கள் எங்களை தரக்குறைவாகப் பேசத்தொடங்கினா்.

தில்லி மெட்ரோவின் மகளிா் பெட்டி மிகவும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து வசதியாக பெண்கள் கருதுகின்றனா். இந்த பிரச்னை குறித்து தில்லி மெட்ரோ மற்றும் தில்லி காவல் துறையினா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றாா்.

