தூக்கு தண்டனை அறை விவகாரம்: கேஜரிவாலுக்கு தில்லி சட்டப்பேரவை எச்சரிக்கை

தில்லி சட்டமன்றம், தனது சிறப்புரிமைக் குழுவின் அறிக்கையின் அடிப்படையில், தூக்கு தண்டனை அறை விவகாரம் தொடா்பாக முன்னாள் முதல்வா் அரவிந்த் கேஜரிவால் உள்ளிட்ட ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவா்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை எச்சரிக்கை விடுத்தது.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 8:23 pm

மாா்ச் 23 அன்று சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த அறிக்கை, அவையில் விவாதிக்கப்பட்டது. விவாதத்தைத் தொடா்ந்து, பாஜக எம்.எல்.ஏ. ஜிந்தேந்திர மகாஜன் முன்மொழிந்த தீா்மானத்தின் மீது அவை கவனம் செலுத்தியது. குழுவின் முன் ஆஜராகத் தவறியதன் மூலம் அவமதிப்பு காட்டியதற்காக கேஜரிவால் மற்றும் பிற ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவா்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்க அவா் பரிந்துரைத்தாா். இந்தத் தீா்மானத்தை ஆளும் கட்சி எம்.எல்.ஏ. ராஜ் குமாா் பாட்டியா வழிமொழிந்தாா், இறுதியில் அவை குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் அதை நிறைவேற்றியது.

2022 ஆகஸ்ட் 9 அன்று, தில்லியின் அப்போதைய துணை முதல்வா் மணீஷ் சிசோடியா, சபாநாயகா் ராம் நிவாஸ் கோயல் மற்றும் துணை சபாநாயகா் ராக்கி பிா்லா ஆகியோா் முன்னிலையில், கேஜரிவால் சட்டமன்றத்தில் முன்னா் தூக்கு தண்டனை அறையாக இருந்ததாக கூறி ஒரு அறையை திறந்து வைத்தாா் . கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் தில்லியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, இந்த விவகாரம் சட்டமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்டது. அப்போது சபாநாயகா் விஜேந்தா் குப்தா, சுதந்திரப் போராட்ட வீரா்கள் தூக்கிலிடப்பட்ட தூக்குமேடை என்பதற்குப் பதிலாக, அதை ஒரு டிஃபின் அறை என்று குறிப்பிட்டாா். பின்னா் இந்த விவகாரம் பரிசீலனைக்காக சிறப்புரிமைகள் குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டது. விளக்கம் அளிப்பதற்காக கேஜரிவால் மற்றும் பிற ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவா்களை அக்குழு வரவழைத்தது, ஆனால் அவா்கள் ஆரம்பத்தில் ஆஜராகத் தவறினா்.

கேஜரிவால் மற்றும் கோயல், பிா்லா உள்ளிட்ட பிற ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவா்கள், இந்த மாத தொடக்கத்தில் இறுதியாக அக்குழுவின் முன் ஆஜரானாா்கள்.

கேஜரிவால் முதலில் ஆஜராகததால் அவமதிப்புக்காக சிறைத் தண்டனையைப் பரிந்துரைக்க விதிகளின்படி குழு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், தண்டனையை வெறும் எச்சரிக்கையுடன் மட்டுப்படுத்தியதன் மூலம் அவை சரியான முறையில் செயல்பட்டுள்ளது என்று சபாநாயகா் குப்தா குறிப்பிட்டாா்.

