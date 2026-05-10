அமலாக்கத் துறையைக் கண்டு கேஜரிவாலுக்கு அச்சம்: வீரேந்திர சச்தேவா

வீரேந்திர சச்தேவா - கோப்புப் படம்

Updated On :51 நிமிடங்கள் முன்பு

 நமது நிருபர்

சஞ்சீவ் அரோரா சம்பந்தப்பட்ட அமலாக்கத் துறை விசாரணை இறுதியில் தன்னையும் சென்றடையக்கூடும் என்று அரவிந்த் கேஜரிவால் பயப்படுகிறாா் என்று தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்தேவா சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து செய்தியாளா் சந்திப்பில் அவா் மேலும் கூறியதாவது:

ஆம் ஆத்மி தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் செய்தியாளா் சந்திப்பை நடத்தியதற்கும், பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி தலைவரும் மாநில அமைச்சருமான சஞ்சீவ் அரோரா மீதான அமலாக்கத் துறை சோதனையை அரசியல் சதி என்று விவரித்ததற்கும் கடுமையாக கண்டனத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

இன்றைய செய்தியாளா் சந்திப்பின் போது, அரவிந்த் கேஜரிவால் பதற்றமாகக் காணப்பட்டாா். சஞ்சீவ் அரோரா சம்பந்தப்பட்ட அமலாக்கத் துறை விசாரணை இறுதியில் தன்னையும் சென்றடையக்கூடும் என்பதை இது தெளிவாகக் குறிக்கிறது. ஏனெனில், அவா் ஒட்டுமொத்த மிரட்டி பணம் பறிக்கும் சதித்திட்டத்தின் பின்னணியில் சூத்திரதாரி என்று தோன்றுகிறது.

கட்டுமான தொழில் சம்பந்தப்பட்ட பணமோசடி சோதனையின் பின்னா் பஞ்சாப் அமைச்சா் சஞ்சீவ் அரோரா கைது செய்யப்பட்ட விதம், தில்லியின் 10 ஆண்டுகால ஊழல் நிறைந்த நிா்வாகத்தை பிரதிபலிக்கிறது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக, பஞ்சாப் அணி அரவிந்த் கேஜரிவாலுக்கு கொள்ளையின் மையமாக மாறியுள்ளது.

தில்லியில் உள்ள ஆம் ஆத்மி அரசு மதுபான ஒப்பந்தக்காரா்களுடன் இணைந்து ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஊழலை நடத்தியதாகக் கூறப்படுவதைப் போலவே, நிலப் பயன்பாட்டு மாற்றங்கள், அதிகப்படியான எஃப். ஏ. ஆா். ஒப்புதல்கள் மற்றும் சதித்திட்டம் அனுமதி ஆகியவற்றிற்கு பெரிய கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவதன் மூலம் பஞ்சாபில் இதேபோன்ற பெரிய அளவிலான ஊழல் நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு, பஞ்சாப் முதல்வரின் நெருங்கிய கூட்டாளி ஒருவரின் வளாகத்தில் அமலாக்கத் துறை நடத்திய சோதனையின் போது, லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள பண மூட்டைகள் காற்றில் பறந்து செல்வதைக் கண்டனா்.

ஊழல் வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்ட முதல் பஞ்சாப் அமைச்சா் சஞ்சீவ் அரோரா அல்ல. முன்னதாக, ஆம் ஆத்மி அமைச்சா் டாக்டா் சஞ்சீவ் சிங்லா, ஃபவுஜா சிங் சிராரி மற்றும் ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ ராமன் அரோரா ஆகியோரும் ஊழல் குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டனா் என்றாா் வீரேந்திர சச்தேவா.

8 மே 2026, 7:24 pm IST