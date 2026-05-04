Dinamani
புதுதில்லி

நீதித்துறை அதிகாரி மரணம் தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு

வழக்குப் பதிவு - கோப்புப் படம்

Updated On :3 மே 2026, 10:29 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லி சஃப்தா்ஜங் பகுதியில் நீதித்துறை அதிகாரியான அமன் குமாா் சா்மா சனிக்கிழமை தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல் துறையினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

2018-ஆம் ஆண்டு சிம்பியோசிஸ் சட்டக் கல்லூரியில் பட்டம் பெற்ற அமன் குமாா் சா்மா, 2021 ஜூன் மாதம் தில்லி நீதித்துறை சேவையில் இணைந்தாா்.

தனது பணிக்காலத்தில் குற்றவியல் மற்றும் சிவில் வழக்குகள் உள்பட பல்வேறு வழக்குகளை கையாண்ட அவா், கீழமை நீதிமன்ற நீதிபதியாகவும், சிவில் நீதிமன்றத்தில் முதல்நிலை நீதிபதியாகவும் பணியாற்றியுள்ளாா். இதையடுத்து, வடகிழக்கு தில்லியில் உள்ள கா்கா்டூமா நீதிமன்றத்தில் மாவட்ட சட்ட சேவைகள் ஆணைய செயலராக கடந்த ஆண்டு அக்.18 அவா் பொறுப்பேற்றாா்.

இந்நிலையில், அவா் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

இதுதொடா்பாக பாரதிய நியாய சம்ஹிதா சட்டத்தின் 108, 61 (2) பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சா்மா மனகவலையில் இருந்ததாக அவருடைய குடும்பத்தினா் குற்றஞ்சாட்டினா். கடந்த சில நாள்களாக துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதால் அவா் தற்கொலை செய்துகொண்டதாக சா்மாவின் மனைவி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.

தில்லி நீதித்துறை அதிகாரி தூக்கிட்டு தற்கொலை

கொலை வழக்கில் தலைமறைவான குற்றவாளி 9 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தில்லியில் கைது

மதுபான கொள்கை வழக்கு: நீதிபதியை மாற்றக்கோரிய கேஜரிவால் மனு! தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை!

தொழிலாளியை கட்டிவைத்து தாக்கிய மில் உரிமையாளா்கள் மீது வழக்குப் பதிவு

