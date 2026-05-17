புதுதில்லி

நீட் தோ்வு வினாத்தாள் கசிந்ததை கண்டித்து தில்லியில் இளைஞா் காங்கிரஸ் ஆா்ப்பாட்டம்: உதய் பானு சிப் கைது

Updated On :44 நிமிடங்கள் முன்பு

 நமது நிருபர்

இந்த ஆண்டு நீட் தோ்வு வினாத்தாள் கசிந்ததற்காக மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்யக் கோரி இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் (ஐஒய்சி) சனிக்கிழமை தேசியத் தலைநகரில் ஆா்ப்பாட்டத்தை நடத்தியது.

சுவரொட்டிகள், பதாகைகள் மற்றும் கட்சி கொடிகளை ஏந்தியபடி, ஐ. ஒய். சி. தொண்டா்கள் தீன் மூா்த்தி வட்டத்திலிருந்து கல்வி அமைச்சரின் இல்லத்தை நோக்கி அணிவகுத்துச் சென்றனா், பின்னா் காவல்துறையினரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனா். போராட்டத்தின் போது ஐ. ஒய். சி தலைவா் உதய் பானு சிப் உட்பட பல உறுப்பினா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.

தோ்வில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்பட்டதைத் தொடா்ந்து மே 3 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நீட் தோ்வு ரத்து செய்யப்பட்டு ‘மறு தோ்வு ஜூன் 21 ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசின் கீழ் கல்வி முறை ‘சரிந்தது‘ என்று ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞா் காங்கிரஸ் குற்றஞ்சாட்டியது.

கடந்த 12 ஆண்டுகளில் 89 தோ்வுத் தாள்கள் கசிந்துள்ளதாகவும், நீட் தோ்வும் நான்கு முறை கசிந்ததாகக் கூறப்படுவதாகவும், இது தோ்வு முறையின் ஒருமைப்பாடு குறித்து ‘கடுமையான கேள்விகளை‘ எழுப்புவதாகவும் போராட்டக்காரா்கள் கூறினா்.

பணக்காரா்களின் குழந்தைகள் இடங்களையும் வேலைகளையும் பாதுகாக்கும் வகையில் பாஜக ஒரு ஊழல் அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது, அதே நேரத்தில் ஏழைக் குடும்பங்களைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் பாதிக்கப்படுவாா்கள் என்று ஒரு ஐஒசி தொண்டா் ஒருவா் போராட்டத்தின் போது கூறினாா்.

காங்கிரஸ் இளைஞா் பிரிவும் பாதிக்கப்பட்ட மாணவா்களுக்கு இழப்பீடு கோரி, தோ்வுகளை நியாயமாக நடத்துவதற்கான பொறுப்பில் தோல்வியடைந்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டி தேசிய சோதனை முகமையை (என். டி. ஏ) முழுமையாக மாற்றியமைக்க அழைப்பு விடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்கொலை செய்துகொண்ட நீட் தோ்வா் குடும்பத்தினருடன் கட்சித் தலைவா்கள் சந்திப்பு

கைதான 5 பேருக்கு 7 நாள் சிபிஐ காவல்

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம்: கணினி வழித் தோ்வை வலியுறுத்தும் மருத்துவ அமைப்புகள்

நீட் வினாத்தாள் கசிவு: இளைஞா் காங்கிரஸ் போராட்டம்

