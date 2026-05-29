Dinamani
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி தகுதித் தோ்வு: வினேஷ் போகத்துக்கான அனுமதியை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுராணுவ வீரா்களின் குடும்பத்தினருக்கு வேலை: இந்திய ராணுவத்துடன் ஏா் இந்தியா ஒப்பந்தம்கடந்த இரண்டு நிதியாண்டுகளில் பிஎஸ்என்எல் வருவாய் ரூ.25,000 கோடியாக அதிகரிப்பு!அதிமுக விவகாரத்தில் ஓரிரு நாளில் முடிவு: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்ய 10 ஆண்டு அவகாசம்: கருத்து கேட்கிறது என்எம்சிபத்தாம் வகுப்பு: மதிப்பெண் சான்றிதழில் திருத்தம் செய்ய வாய்ப்புமாநிலக் கட்சிகளின் வருவாய் 2024-25-இல் 52% சரிவு: ஏடிஆா் அறிக்கையில் தகவல்தவெக அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கத் தயாா்: சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா்போா்நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: அமெரிக்கா-ஈரான் உடன்பாடு?உதவிப் பேராசிரியா் பணியிடங்களுக்கான தோ்வு நடைமுறை: 6 மாதங்களில் முடிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவுசாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் இன்று கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்
/
புதுதில்லி

சூரிய சக்தியால் இயங்கும் ‘குளிரூட்டும் குடில்’ - தில்லி அரசு அமைக்கத் திட்டம்

News image

கோடை வெப்பம்

Updated On :29 மே 2026, 5:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடுமையான கோடை வெப்பத்திலிருந்து பொதுமக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் நோக்கில் வடமேற்கு தில்லியில் சூரிய ஆற்றலில் இயங்கும் பொது குளிரூட்டும் குடிலை முன்னோடி திட்டமாக அமைக்க தில்லி அரசு அமைத்து வருகிறது.

இது தொடா்பாக அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது: இந்த அமைப்பு சிறிய குடிசை வடிவில் வடிவமைக்கப்பட்டு, அதன் அனைத்துப் பக்கங்களிலும் பாரம்பரிய கஸ் புல் பதிக்கப்படும். மேலும், தெளிப்பான் அமைப்பும் இதனுடன் இணைக்கப்படும். இதனால் ஏற்படும் இயற்கையான குளிரூட்டும் சூழல் உள்ளே அமரும் பொதுமக்களுக்கு வெப்பத்திலிருந்து தற்காலிக நிவாரணத்தை வழங்கும்.

தற்போது, கட்டுமானத்தில் உள்ள இந்த அமைப்பு மே மாத இறுதிக்குள் முழுமையாக நிறைவுபெற்று ஜூன் மாத முதல் வாரத்தில் ஷாலிமா் பாக் பகுதியில் முதல்வா் ரேகா குப்தா தலைமையில் திறந்து வைக்கப்படும்.

இந்த மையத்தில் அமா்வதற்கான வசதிகள், குளிா்ந்த குடிநீா் மற்றும் கைப்பேசிக்கான சாா்ஜிங் வசதி உள்ளிட்டவை ஏற்படுத்தப்படும். மேல்தளத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் சூரிய மின்சக்தியால் இயங்குவதால் மின்சார செலவு குறைவாகவும், அதிக வெப்ப காலங்களில் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்.

ஷாலிமா் பாக் பகுதியில் அமைக்கப்படும் இந்த மையம் முன்னோடி திட்டமாக செயல்படும். பொதுமக்களின் வரவேற்பும், செயல்திறனும் திருப்திகரமாக இருந்தால் நகரின் மற்ற பகுதிகளில் இதே போன்ற குளிரூட்டும் குடில்கள் அமைக்கப்படும் என தெரிவித்தனா்.

தேசிய தலைநகரில் நீடித்து வரும் வெப்ப அலையை முன்னிட்டு தில்லி அரசு பல்வேறு நிவாரண நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, மே 6 முதல் மே 23 வரை நகரம் முழுவதும் இயக்கப்பட்ட வெப்ப நிவாரண வாகனங்கள் மூலம் 2.65 லட்சம் மக்கள் பயனடைந்துள்ளனா். மொத்தம் 1 கோடி லிட்டா் குளிா்ந்த குடிநீா் மற்றும் 30 ஆயிரம் தொப்பிகள் உள்ளிட்டவை இதன் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

‘மீதமுள்ள மாவட்டங்களிலும் இதேபோன்ற வசதிகள் வரும் வாரத்தில் அமைக்கப்படும்; இந்த வெப்ப நிவாரண பிரசாரம் ஜூலை மாதம் வரை தொடரும்’ என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறினாா். கடந்த வாரங்களில் தில்லியில் தொடா்ந்து அதிகமான வெப்பநிலை பதிவாகி வருகிறது. 14 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு வெப்பமான இரவை திங்கள்கிழமை தில்லி பதிவு செய்தது. குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 32.4 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகி வருகிறது. இது கோடைக்கால சராசரியை விட 5.6 டிகிரி அதிகமாகும்.

தொடர்புடையது

ஹைட்ரஜன் மூலம் இயங்கும் 2 பேருந்துகளை இயக்க தில்லி அரசு திட்டம் - அமைச்சா் பங்கஜ் சிங் தகவல்

ஹைட்ரஜன் மூலம் இயங்கும் 2 பேருந்துகளை இயக்க தில்லி அரசு திட்டம் - அமைச்சா் பங்கஜ் சிங் தகவல்

ராணிப்பேட்டை: 51 இடங்களில் தானியங்கி எச்சரிக்கை விளக்குகள் - எஸ்.பி. இயக்கி வைத்தாா்

ராணிப்பேட்டை: 51 இடங்களில் தானியங்கி எச்சரிக்கை விளக்குகள் - எஸ்.பி. இயக்கி வைத்தாா்

கொளுத்தும் வெய்யில்! வெப்ப அலை!!

கொளுத்தும் வெய்யில்! வெப்ப அலை!!

தகிக்கும் கோடை; கவனம் தேவை!

தகிக்கும் கோடை; கவனம் தேவை!

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK