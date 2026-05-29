Dinamani
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி தகுதித் தோ்வு: வினேஷ் போகத்துக்கான அனுமதியை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுராணுவ வீரா்களின் குடும்பத்தினருக்கு வேலை: இந்திய ராணுவத்துடன் ஏா் இந்தியா ஒப்பந்தம்கடந்த இரண்டு நிதியாண்டுகளில் பிஎஸ்என்எல் வருவாய் ரூ.25,000 கோடியாக அதிகரிப்பு!அதிமுக விவகாரத்தில் ஓரிரு நாளில் முடிவு: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்ய 10 ஆண்டு அவகாசம்: கருத்து கேட்கிறது என்எம்சிபத்தாம் வகுப்பு: மதிப்பெண் சான்றிதழில் திருத்தம் செய்ய வாய்ப்புமாநிலக் கட்சிகளின் வருவாய் 2024-25-இல் 52% சரிவு: ஏடிஆா் அறிக்கையில் தகவல்தவெக அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கத் தயாா்: சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா்போா்நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: அமெரிக்கா-ஈரான் உடன்பாடு?உதவிப் பேராசிரியா் பணியிடங்களுக்கான தோ்வு நடைமுறை: 6 மாதங்களில் முடிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவுசாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் இன்று கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்
/
புதுதில்லி

பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவிக்க வேண்டும்: முஸ்லிம் அமைப்புகள் கோரிக்கை

News image

பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவிக்க வலியுறுத்தி தில்லியில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட முஸ்லிம் அமைப்பினா்.

Updated On :29 மே 2026, 4:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சமூக ஒற்றுமை மற்றும் பரஸ்பர மரியாதையை வலியுறுத்தி, பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவிக்க வேண்டும் என்று தில்லி சீலம்பூா் பகுதியில் பக்ரீத் தொழுகைக்குப் பின்னா் முஸ்லிம் அமைப்புகள் வியாழக்கிழமை கோரிக்கை விடுத்தன.

பொதுவாக இந்த வகையான கோரிக்கைகள் இந்து அமைப்புகளுடன் தொடா்புடையதாக கருதப்பட்ட நிலையில், முஸ்லிம் அமைப்புகள் இதனை முன்வைத்திருப்பது நாட்டில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

‘பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவிக்க வேண்டும்‘ என்ற பதாகைகளை ஏந்திய முஸ்லிம் சமூகத்தினா் புதிய சீலம்பூரின் குறுகிய தெருக்களில் ஊா்வலமாகச் சென்றனா். ஜமியத் உலமா-இ-ஹிந்த் அமைப்பின் தலைவா் அஷ்ரத் மதானி முன்வைத்து வரும் இந்த கோரிக்கைக்கு உத்தர பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் முஸ்லிம் அமைப்புகள் ஆதரவு அளித்துள்ளன. இந்நிலையில், தில்லியில் இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றுள்ளது.

ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றோா் கூறுகையில், ‘இந்த முயற்சி நாட்டில் சகோதரத்துவத்தை வலுப்படுத்தவும், அமைதி மற்றும் ஒற்றுமை குறித்த செய்தியை பரப்புவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவிப்பது மாட்டு இறைச்சி தொடா்பான அரசியல் பதற்றத்தை குறைத்து, அதனைச் சுற்றியுள்ள வன்முறை சம்பவங்களை கட்டுப்படுத்த உதவும்.

பசு இந்திய கலாசாரம் மற்றும் நம்பிக்கையில் முக்கியச் சின்னமாக இருப்பதால், அதற்கு தேசிய விலங்கு அந்தஸ்து வழங்கப்பட வேண்டும். இந்த முயற்சி சமூகங்களிடையே பரஸ்பர மரியாதை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை வலுப்படுத்தும்’ என தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

கட்டடங்களில் நிகழ்நேர தீ பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு அமைப்பு கட்டாயம் - தில்லி அரசு உத்தரவு

கட்டடங்களில் நிகழ்நேர தீ பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு அமைப்பு கட்டாயம் - தில்லி அரசு உத்தரவு

கல்விக் கொள்கையில் கூட்டு முயற்சி தேவை

கல்விக் கொள்கையில் கூட்டு முயற்சி தேவை

நீட் தோ்வு ரத்து: இழப்பீடு வழங்க தேசிய அளவில் கொள்கை உருவாக்கக் கோரிக்கை

நீட் தோ்வு ரத்து: இழப்பீடு வழங்க தேசிய அளவில் கொள்கை உருவாக்கக் கோரிக்கை

மணிப்பூா் வன்முறை: நிரந்தர அரசியல் தீா்வுகாண மத்திய அரசுக்கு மாணவா்கள் அமைப்புகள் கோரிக்கை

மணிப்பூா் வன்முறை: நிரந்தர அரசியல் தீா்வுகாண மத்திய அரசுக்கு மாணவா்கள் அமைப்புகள் கோரிக்கை

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK