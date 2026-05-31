ரூ.200 கோடி பணமோசடி வழக்கில், நடிகை ஜாக்குலின் பொ்னாண்டஸ், மோசடி மன்னன் எனக் கூறப்படும் சுகேஷ் சந்திரசேகா் மற்றும் 15 போ் மீது குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்ய தில்லி நீதிமன்றம் சனிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
இது தொடா்பான வழக்கை விசாரித்த கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்ற நீதிபதி பிரசாந்த் சா்மா கூறுகையில், மேலோட்டமாகப் பாா்க்கையில், பதிவில் போதுமான ஆதாரங்கள் உள்ளன. அதன் அடிப்படையில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அனைவா் மீதும் வலுவான சந்தேகம் எழுகிறது என்றாா்.
சந்திரசேகா் 2017-இல் தில்லி காவல்துறையாலும், 2021-இல் அமலாக்க இயக்குனரகத்தாலும் கைது செய்யப்பட்டாா்.
வழக்குத் தரப்பின்படி, சுகேஷ் சந்திரசேகா் சிறைக்குள் இருந்தபடியே ஒரு குற்ற வலையமைப்பை நடத்தி வந்தாா். மேலும், பிரதமா் அலுவலகம், உள்துறை அமைச்சகம் மற்றும் சட்டம்- நீதி அமைச்சகம் ஆகியவற்றின் அதிகாரிகள் உள்பட மூத்த அரசு அதிகாரிகளைப் போல் ஆள்மாறாட்டம் செய்து வந்தாா்.
சுகேஷ் சந்திரசேகா் (எ) சுகாஷ் சந்திரசேகரைத் தவிர, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களில் அவரது மனைவி லீனா மரியா பால் (எ) லீனா பவுலோஸ், ஜாக்குலின் பொ்னாண்டஸ், தீபக் ராம்நானி, பிரதீப் ராம்டானி, பி. மோகன்ராஜ், அருண் முத்து, டி. கம்லேஷ் கோத்தாரி மற்றும் பிங்கி இரானி ஆகியோரும் இடம்பெற்றுள்ளனா்.
மற்ற குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் பூஜா சிங், தரம் சிங் மீனா, மகேந்தா் பிரசாத் சுந்திரியால், சுந்தா் போரா, கோமல் போடாா், ஜிதேந்தா் நருலா, அவினாஷ் குமாா் மற்றும் ஜெய் பிரகாஷ் சிங்ஹால் ஆவா்.
போலி அழைப்புகள், செயலிகள் மற்றும் புனையப்பட்ட அடையாளங்களைப் பயன்படுத்தி, புகாா்தாரா் அதிதி சிங் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினா்களிடமிருந்து பெரும் தொகையைப் பறித்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள், மிரட்டிப் பணம் பறித்தல், மோசடி, ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் குற்றவியல் அச்சுறுத்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் ரூ. 200 கோடிக்கும் அதிகமான குற்ற வருமானத்தை ஈட்டியதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் குற்றஞ்சாட்டியது.
குற்றத்தின் மூலம் கிடைத்த வருமானம், சொத்துகள், உயா் ரக சொகுசு வாகனங்கள், விலையுயா்ந்த மற்றும் ஆடம்பரப் பரிசுகள் போன்றவற்றை வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாக அமலாக்க இயக்குனரகம் கூறியது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஜாக்குலின் பொ்னாண்டஸுக்கு எதிரான தனது இரண்டாவது துணைப் புகாரில், அவா் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சந்திரசேகருடன் தொடா்ந்து தொடா்பில் இருந்ததாகவும், பிங்கி இரானி மூலம் அவரிடமிருந்து மதிப்புமிக்க பரிசுகளைப் பெற்ாகவும் மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு குற்றஞ்சாட்டியது.
இரட்டை இலை சின்ன வழக்கில் தோ்தல் ஆணையத்திடம் இருந்து சாதகமான தீா்ப்பைப் பெறுவதற்காக, அப்போதைய அதிமுக தலைவா் டிடிவி தினகரனிடம் இருந்து லஞ்சம் வாங்கியதாகக் கூறப்படும் குற்றத்திற்காக, சந்திரசேகா் 2027-இல் தில்லி காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டாா்.
இதனிடையே காவல்துறையின் சிறப்புப் பிரிவு பதிவு செய்த மற்றொரு வழக்கில், சுகேஷ் சந்திரசேகா் மற்றும் பிறா் மீது, கடுமையான எம்.சி.ஓ.சி.ஏ. விதிகள் உள்பட பல்வேறு குற்றங்களுக்காகக் குற்றச்சாட்டுகளைப் பதிவு செய்யுமாறு தில்லி நீதிமன்றம் சனிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
அரசு ஊழியா் போல் ஆள்மாறாட்டம் செய்தல், மிரட்டிப் பணம் பறித்தல், மோசடி, குற்றவியல் மிரட்டல், குற்றவியல் சதி ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளுடன், கணக்கில் வராத செல்வத்தை வைத்திருத்தல் ஆகியவற்றுக்காக தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்ட விதிகள் மற்றும் எம்.சி.ஓ.சி.ஏ பிரிவுகளின் கீழும் சுகேஷ் மீது குற்றச்சாட்டுகளைப் பதிவு செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
அவரது மனைவி லீனா பவுலோஸ் உள்பட 20 போ் மீது பல்வேறு தண்டனை விதிகள், தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் எம்.சி.ஓ.சி.ஏ. அல்லது மகாராஷ்டிரா ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம், 1999-இன் கீழ் குற்றச்சாட்டுகளைப் பதிவு செய்யவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கை பொருளாதாரக் குற்றப் பிரிவு விசாரித்தது.
சாதாரண தண்டனைச் சட்டங்களால் தடுக்க முடியாத, கும்பல் தொடா்பான குற்றச் செயல்களைக் கண்காணிக்கவும், இடைமறிக்கவும், தண்டிக்கவும் எம்.சி.ஓ.சி.ஏ. சட்டம் அதிகாரிகளுக்குச் சிறப்பு அதிகாரங்களை வழங்குகிறது.