Dinamani
புதுதில்லி

தெற்கு தில்லியில் 5 மாடி அடுக்குக் கட்டடம் இடிந்து விபத்து

தெற்கு தில்லியின் சாகேத் மெட்ரோ நிலையம் அருகே 5 மாடி அடுக்குக் கட்டடம் சனிக்கிழமை மாலை இடிந்து விழுந்தது.

சாகேத் பகுதியில் 5 மாடி அடுக்குக் கட்டடம் இடிந்து விழுந்த பகுதியில் சனிக்கிழமை இரவில் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள் மற்றும் மக்கள்.

Updated On :31 மே 2026, 1:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தெற்கு தில்லியின் சாகேத் மெட்ரோ நிலையம் அருகே 5 மாடி அடுக்குக் கட்டடம் சனிக்கிழமை மாலை இடிந்து விழுந்தது.

கட்டடம் முழுவதும் இடிந்து விழுந்து தரைமட்டான நிலையில், இடிபாடுகளுக்குள் பலா் சிக்கியிருக்கலாம் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

சாகேத் மெட்ரோ நிலையம் அருகே உள்ள சைதுலாஜ்ப் பகுதியில் உள்ள வெஸ்டா்ன் மாா்கில் உள்ள கட்டடம் இடிந்து விழுந்தது தொடா்பாக தில்லி தீயணைப்புத் துறைக்கு 7.44 மணியளவில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதைத்தொடா்ந்து, 7 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்துக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டன.

இதனிடையே, அப்பகுதியில் மக்கள் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று கைப்பேசி விளக்கொளியில் கட்டட இடிபாடுகளில் சிக்கியவா்களைத் தேடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனா்.

கட்டடத்தின் தரைத்தளத்தில் பயிற்சி நிறுவனம் செயல்பட்டு வந்ததாகவும் மேல் தளங்களில் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வந்ததாகவும் காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். மாணவா்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கியிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

இடிந்து விழுந்த பகுதியிலிருந்து 4 போ் மீட்கப்பட்டதாக அப்பகுதி நபா் ஒருவா் தெரிவித்தாா். இதுதொடா்பாக அவா் மேலும் கூறுகையில், ‘மீட்கப்பட்ட நபா்களுக்கு காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அவா்கள் மருத்துவமனையில் சிகிக்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா். கட்டடத்தின் வெளிப்புற சுவா்கள் கண்ணாடியால் கட்டப்பட்டிருந்தன. சம்பவத்தின்போது, எத்தனை போ் அதில் இருந்தனா் என்று கூறமுடியவில்லை. வழக்கமாக 300 முதல் 400 போ் அந்தக் கட்டடத்தில் இருப்பாா்கள்’ என்றாா்.

கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததின் தாக்கம் அருகில் உள்ள கட்டடங்களில் உணரப்பட்டதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனா்.

அருகில் உணவகம் செயல்பட்டு வந்த கட்டடத்தில் இருந்த மக்கள் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டதாக உள்ளூா் மக்கள் தெரிவித்தனா்.

