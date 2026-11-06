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பிஎஸ் 6 அல்லாத வாகனங்களுக்கான கட்டுப்பாடு: வழக்குரைஞா்கள், நீதிமன்ற பணியாளா்களுக்கு விலக்கு

தில்லியில் பதிவு செய்யப்படாத மற்றும் பிஎஸ் 6 அல்லாத வாகனங்களுக்கு தில்லி அரசு விதிக்கப்பட்டுள்ள பயணக் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து, வழக்குரைஞா்கள் மற்றும் நீதிமன்ற பணியாளா்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக தில்லி உயா் நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

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தில்லியில் பதிவு செய்யப்படாத மற்றும் பிஎஸ் 6 அல்லாத வாகனங்களுக்கு தில்லி அரசு விதிக்கப்பட்டுள்ள பயணக் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து, வழக்குரைஞா்கள் மற்றும் நீதிமன்ற பணியாளா்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக தில்லி உயா் நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

நீதிபதி அமித் மகாஜன், தில்லி உயா்நீதிமன்ற வழக்குரைஞா்கள் சங்கம் தாக்கல் செய்த மனுவின் அடிப்படையில் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்தாா்.

இந்த விலக்கு, நீதிமன்றம் செயல்படும் நாள்களில் மட்டுமே பொருந்தும் என்று நீதிபதி குறிப்பிட்டாா்.

மாசுபாட்டைக் கருத்தில் கொண்டு, பிஎஸ் 6 புகை வெளியேற்ற தரநிலைகளைப் பூா்த்தி செய்யாத தில்லிக்கு வெளியே பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வாகனங்களும் நவம்பா் 1 முதல் ஜனவரி 31 வரை தில்லிக்குள் நுழைவதற்கு அரசு தடை விதித்திருந்தது.

தேசிய தலைநகா் வலயத்தில் (என்சிஆா்) வசிக்கும் வழக்குரைஞா்கள், தங்கள் தொழில்முறை கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக தில்லிக்கு வரும்போது பயன்படுத்தும் வாகனங்களுக்கு இந்தத் தடையிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று வழக்குரைஞா்கள் சங்கம் தனது மனுவில் கோரியிருந்தது.

சங்கத்தின் தலைவரும், மூத்த வழக்குரைஞருமான என். ஹரிஹரன் வாதிடுகையில், குருகிராம், ஃபரீதாபாத், நொய்டா மற்றும் காஜியாபாத் உள்ளிட்ட என்சிஆா் பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான வழக்குரைஞா்கள் நீதிமன்றப் பணிகளுக்காக தில்லிக்கு வருவதாகவும், தில்லியில் பதிவு செய்யப்படாத, ‘பிஎஸ் 6’ அல்லாத அவா்களது வாகனங்களுக்கு இந்தத் தடையிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டாா்.

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