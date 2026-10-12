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காங்கிரஸ் போராட்டத்தால் மூடப்பட்ட 6 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மீண்டும் திறப்பு

மூடப்பட்ட 6 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டது பற்றி...

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தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி நடத்திய போராட்டத்தை முன்னிட்டு, பாதுகாப்பு காரணங்களால் மூடப்பட்டிருந்த 6 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வாயில்களை தில்லி மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் (டிஎம்ஆா்சி) திங்கள்கிழமை மீண்டும் திறந்தது.

படேல் சௌக், ஜன்பத், ராஜீவ் சௌக், மண்டி ஹவுஸ், மத்திய செயலகம் மற்றும் பரகம்பா சாலை ஆகிய 6 மெட்ரோ நிலையங்களின் வாயில்களும் காலை 6 மணி முதல் மூடப்பட்டிருந்தன.

முதலில் மாலை 4 மணி வரை மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களைக் குறிப்பிட்டு இந்தத் தடையை மாலை 5 மணி வரை நீட்டிப்பதாக டிஎம்ஆா்சி முன்னதாக அறிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில், தில்லி மெட்ரோ வழித்தடத்தில் உள்ள அனைத்து நிலையங்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வாயில்களும் தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளதாக டிஎம்ஆா்சி தனது சமீபத்திய சேவை அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நிலையங்களிலும் பிற வழித்தடங்களுக்கு மாறிச் செல்லும் இணைப்பு வசதிகளும் வழக்கம்போல் செயல்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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