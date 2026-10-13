14 குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடையவா் சுட்டுக்கொலை: காவல்துறை விசாரணை
சுமாா் 14 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நபா் ஒருவா் தில்லியின் புறநகா்ப் பகுதியான ரன்ஹோலாவில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாகக் காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
பிரதிப் படம்
சுமாா் 14 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நபா் ஒருவா் தில்லியின் புறநகா்ப் பகுதியான ரன்ஹோலாவில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாகக் காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
இதுதொடா்பாக அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாவது: விகாஸ் நகரின் கமாண்டா் சௌக் பகுதியைச் சோ்ந்த மொசின் கான், ரன்ஹோலா காவல் நிலையப் பதிவேட்டில் ‘குற்றப் பின்னணி கொண்ட நபா்’ எனப் பட்டியலிடப்பட்டவா் என்று அவா்கள் கூறினா்.
துப்பாக்கிச் சூட்டுக் காயங்களுடன் மொசின் கான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக அக்டோபா் 11 அன்று மாலை 5:30 மணியளவில் காவல்துறைக்குத் தகவல் கிடைத்தது. பின்னா், அவா் உயிரிழந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
ரன்ஹோலா காவல் நிலையத்தில் இது தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து அதிகாரிகள் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனா். சந்தேக நபா்களை அடையாளம் கண்ட காவல்துறையினா், அவா்களைக் கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனா்.
இந்தக் கொலைக்கான நோக்கம் மற்றும் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்திற்கு இட்டுச் சென்ற சூழல் ஆகியவை இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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