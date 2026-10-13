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கன்னாட் பிளேசில் என்.எஸ்.யு.ஐ திடீா் போராட்டம்: ஞானேஷ்குமாா் ராஜிநாமா செய்ய கோரிக்கை

தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் உடனடியாக ராஜிநாமா செய்யக் கோரி, இந்திய தேசிய மாணவா் சங்கம் திடீா் போராட்டம் நடத்தியது குறித்து...

ஞானேஷ்குமாா்

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காங்கிரஸ் கட்சியின் மாணவா் பிரிவான இந்திய தேசிய மாணவா் சங்கம் (என்.எஸ்.யு.ஐ), தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் (சி.இ.சி) ஞானேஷ் குமாா் உடனடியாக ராஜிநாமா செய்யக் கோரி, செவ்வாயன்று ராஜீவ் சௌக் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் கேட் 7-ல் திடீா் போராட்டம் நடத்தியது. இதனைத் தொடா்ந்து, பல போராட்டக்காரா்களை காவல்துறை கைது செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

‘ஞானேஷ் குமாா் ராஜிநாமா செய்யும் வரை, வாக்குக் கொள்ளைக்கு எதிரான என்.எஸ்.யு.ஐ-யின் போராட்டம் முழு வீச்சில் தொடரும்,‘ என்று அதன் தேசிய ஊடகப் பொறுப்பாளா் ரவி பாண்டே கூறினாா்.

ஜந்தா் மந்தருக்கு அருகில் அமைந்துள்ள கன்னாட் பிளேஸில் நடந்த இந்த திடீா் போராட்டம், தோ்தல் முறைகேடுகள் குறித்த குற்றச்சாட்டுகள், தோ்தல் ஆணையத்தின் பொறுப்புக்கூறல் கோரிக்கைகள் மற்றும் தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரின் ராஜிநாமா ஆகியவற்றுக்கு மத்தியில் நடைபெற்றது.

முன்னதாக , பலத்த தடுப்புகளையும் வலுவான பாதுகாப்புப் படையினரையும் மீறி ஜந்தா் மந்தரை அடைந்த கரப்பான் ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) தலைவா்களான சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோரை காவல்துறை கைது செய்தது.

ஜந்தா் மந்தரை போராட்டத் தளங்கள் பட்டியலிலிருந்து தில்லி காவல்துறை நீக்கிய ஒரு நாள் கழித்து இந்த நிகழ்வு நடந்தது.

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