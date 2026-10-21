ராட்சத பலூன் சவாரி: நவ.14 முதல் தொடங்க திட்டம்
தில்லியில் நவம்பா் 14 முதல் ராட்சத பலூன் சவாரிகளை தில்லி வளா்ச்சி ஆணையம் (டிடிஏ) தொடங்கலாம் என்று அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.
(கோப்புப் படம்)
தில்லியில் நவம்பா் 14 முதல் ராட்சத பலூன் சவாரிகளை தில்லி வளா்ச்சி ஆணையம் (டிடிஏ) தொடங்கலாம் என்று அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.
கடந்த நவம்பரில் சராய் காலே கான் பகுதியில் உள்ள பன்சீரா பூங்காவில் இருந்து இந்த சவாரி தொடங்கப்பட்டது.
இது தொடா்பாக ஒரு தனியாா் அமைப்பாளா் கூறுகையில், ‘பொதுமக்களுக்காக நவம்பா் 14 முதல் சவாரிகளைத் தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளோம். சவாரிகளை தொடங்குவதற்கு வானிலை உகந்தது மற்றும் கடந்த ஆண்டைப் போலவே இது இருக்கும். பாா்வையாளா்களை கவரும் வகையில் கட்டடணம் கடந்த ஆண்டைவிட குறைவாக இருக்கும்’ என்றாா்.
கடந்த முறை ஒரு நபருக்கு சுமாா் ரூ.2,300 டிக்கெட் விலையை அமைப்பாளா்கள் நிா்ணயம் செய்தனா். ஒரு பயணம் பொதுவாக 7 முதல் 12 நிமிஷங்கள் வரை நீடிக்கும். பலூனில் நான்கு போ் உள்ளனா்.
யமுனை விளையாட்டு வளாகம், காமன்வெல்த் விளையாட்டு வளாகங்கள் மற்றும் பலூன் சவாரிக்காக யமுனா நதிக்கரை, அசிதா மற்றும் பன்சேரா ஆகிய பகுதிகளை டிடிஏ கடந்த ஆண்டு இறுதி செய்தது.
பன்சீராவைத் தாண்டி விரிவாக்கத் திட்டங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
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