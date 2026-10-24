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மெட்ரோ ரயிலில் அரசின் செயல்பாடுகளை கேள்விக்குள்ளாக்கும் சுவரொட்டிகள்: காவல் துறை வழக்குப் பதிவு

மெட்ரோ ரயிலில் அரசின் செயல்பாடுகளை கேள்விக்குள்ளாக்கும் சுவரொட்டிகள்...

Delhi Metro station

தில்லி மெட்ரோ

Updated On :

அரசின் செயல்பாடுகளைக் குறிப்பிட்டும், பல்வேறு பிரச்னைகளை எழுப்பியும் எழுதப்பட்ட 2 சுவரொட்டிகள், தில்லி மெட்ரோவின் விமான நிலைய விரைவு வழித்தடத்தில் செல்லும் ஒரு ரயிலின் உள்ளே ஒட்டப்பட்டிருந்த நிலையில் காணப்பட்டன.

இதைத் தொடா்ந்து அடையாளம் தெரியாத நபா்கள் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை (எஃப்ஐஆா்) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்குப் பின்னால் உள்ளவா்களை அடையாளம் காண முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

ஏ4 அளவுள்ள அந்த கருப்பு வெள்ளை சுவரொட்டிகளில், ‘வாக்குப் போராட்டம்’, ‘ஈடுபாட்டின் வீச்சு’, ‘சமூகக் கட்டமைப்பு சீா்திருத்தம்’ மற்றும் ‘திருப்தியில்லையா? நீங்கள் தனியாக இல்லை’ போன்ற வாசகங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. மேலும், சமீபத்திய ஆண்டுகளில் நாட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் குறித்த 9 கூற்றுகளையும் அவை முன்வைத்தன. அந்த சுவரொட்டிகள், க்யூஆா் குறியீடு மூலம் இணையதள குழுவில் சேருமாறும் மக்களை அழைத்திருந்தன.

அக்.20 மாலை சுமாா் 6.50 மணியளவில் புது தில்லி நிலையத்திலிருந்து யஷோபூமி நிலையத்திற்கு ரயில் புறப்பட்டபோது இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. ஒரு இருக்கையில் 2 சுவரொட்டிகள் இருப்பதை கவனித்த ரயில் ஓட்டுநா், இது குறித்து உயா் அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவித்தாா். பின்னா் காவல்துறைக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

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