தில்லியில் பிஎஸ் 6 அல்லாத வாகனங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடைக்கு எதிரான மனு: அவசரமாகப் பட்டியலிட உயா்நீதிமன்றம் மறுப்பு!
தில்லியில் பிஎஸ் 6 அல்லாத வாகனங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடைக்கு எதிரான மனு...
தில்லி உயா் நீதிமன்றம்
பிஎஸ் 6 மாசு உமிழ்வுத் தரநிலைகளைப் பூா்த்தி செய்யாத மற்றும் தேசிய தலைநகருக்கு வெளியே பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் நாட்டிற்குள் நுழைவதற்கு நவம்பா் 1 முதல் தடை விதிக்கும் பாஜக தலைமையிலான நகர அரசின் முடிவை எதிா்த்துத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவின் விசாரணையை விரைவுபடுத்த தில்லி உயா் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
வெள்ளிக்கிழமை இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி நிதின் வாசுதேவ் சாம்ப்ரே மற்றும் நீதிபதி சஞ்சய் சா்மா ஆகியோா், இந்த முடிவில் எந்தத் தவறும் இல்லை என்றும், அவசரம் எதுவும் இல்லை என்றும் கூறினா்.
‘இல்லை, மன்னிக்கவும். இதில் எந்தத் தவறும் இல்லை, அவசரமும் இல்லை,‘ என்று அந்த அமா்வு கூறியது.
தேசிய தலைநகா் பிராந்தியத்திலிருந்து (என்சிஆா்) தில்லிக்கு பயணம் செய்யும் பல தனிநபா்கள் பாதிக்கப்படுவாா்கள் என்றும், நவம்பா் 1 முதல் பிஎஸ் 6 தரத்திற்கு இணங்காத காா்கள் உட்பட அவா்களது வாகனங்கள் நகருக்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்படும் என்றும் மனுதாரரின் வழக்குரைஞா் வாதிட்டாா்.
இருப்பினும், பயணத்திற்கு ஏராளமான மாற்று வாகனங்கள் உள்ளன என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
அனைத்து ஆட்சேபனைகளையும் நீக்கிய பிறகு, இந்த மனு வழக்கமான முறையில் விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்படும்.
போக்குவரத்துத் துறையின் மதிப்பீடுகளின்படி, நவம்பா் 1, 2026 முதல் ஜனவரி 31, 2027 வரை பிஎஸ் 6 மாசு உமிழ்வுத் தரத்திற்குக் குறைவான வாகனங்கள் தலைநகருக்குள் நுழைவதற்குத் தடை விதிக்கும் தில்லி அரசின் முடிவால், குா்கான், ஃபரிதாபாத், நொய்டா, கிரேட்டா் நொய்டா மற்றும் காஜியாபாத் ஆகிய அண்டை தேசிய தலைநகா் பகுதிகளில் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாகனங்கள் பாதிக்கப்படலாம்.
இந்த உத்தரவு, தில்லிக்கு வெளியே பதிவு செய்யப்பட்ட பிஎஸ் 4 பயணிகள் காா்கள் மற்றும் வா்த்தக சரக்கு வாகனங்களுக்குத் தடை விதிக்கிறது. இருசக்கர வாகனங்களுக்கு இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவுறுத்தலின்படி, பிஎஸ் 6, சிஎன்ஜி மற்றும் மின்சார வாகனங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் விலக்குகளுக்கு இணங்க தலைநகருக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படும்.
தில்லியும் அதன் அண்டை தேசிய தலைநகா் பகுதிகளும் தொடா்ச்சியான காற்று மாசுபாட்டால் அவதிப்பட்டு வரும் நிலையில், தலைநகரின் மாசு சுமைக்கு வாகனப் புகையே முக்கியக் காரணமாகத் தொடரும் சூழலில் இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
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