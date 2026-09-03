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பெருந்திட்டம் யமுனை கரையில் இருந்து லட்சக்கணக்கான மக்களை வெளியேற்றும்: ஆம் ஆத்மி

யமுனை வெள்ள சமவெளி பகுதிகளில் வசிக்கும் சுமாா் 18 லட்சம் மக்கள் தில்லி 2047-க்கான முதன்மைத் திட்டத்தால் தங்களது வீடுகளை இழக்க நேரிடும் என்று ஆம் ஆத்மி குற்றஞ்சாட்டியது.

யமுனை - கோப்புப் படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 3:45 am IST

யமுனை வெள்ள சமவெளி பகுதிகளில் வசிக்கும் சுமாா் 18 லட்சம் மக்கள் தில்லி 2047-க்கான முதன்மைத் திட்டத்தால் தங்களது வீடுகளை இழக்க நேரிடும் என்று ஆம் ஆத்மி குற்றஞ்சாட்டியது.

அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்ட பெருந்திட்டம்-2047, யமுனை வெள்ள சமவெளியைப் பாதுகாப்பதற்கான பல்வேறு நடவடிக்கைகளை முன்மொழிந்துள்ளது.

செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ சஞ்சீவ் ஜா பேசியதாவது, தில்லியில் யமுனை நதிக்கரையோரம் உள்ள ‘ஓ-மண்டலம்’ (ஆற்றுப் படுகை மண்டலம்) பகுதிதான் மிகப்பெரிய பிரச்னையாக உள்ளதாகவும் தில்லியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்தே, இப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் துயரத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனா் என்று தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்ததாவது: பாஜக ஆட்சியில் வீடுகள் தொடா்ந்து இடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. பெருந்த் திட்டம் 2047-இன் காரணமாக, வரும் நாட்களில் 17 முதல் 18 லட்சம் மக்களின் வீடுகள் பறிபோகும் நிலை உள்ளது. ‘ஓ-மண்டலம்’ பகுதியில் வசிப்பவா்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை என்றும், யாருக்கும் எந்த இழப்பும் ஏற்படாது என்றும் பாஜக தலைவா்கள், எம்எல்ஏ-க்கள் மற்றும் எம்.பி.-க்கள் கூறி வந்தாலும், எதாா்த்த நிலை முற்றிலும் மாறுபட்டதாகத் தெரிகிறது. இப்போது ‘முதன்மைத் திட்டம் 2047’-ன் மூலம், இந்தக் குடியிருப்புகளை இடிப்பது சட்டபூா்வமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், எதிா்காலத்தில் இப்பகுதியில் புதிய வீடுகள் எதையும் கட்ட முடியாது.

புராரி முதல் பதா்பூா் வரை ‘ஓ-மண்டலம்’ எல்லைக்குள் பல குடியிருப்புப் பகுதிகள் உள்ளன. காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தபோது இந்தக் குடியிருப்புகள் அனைத்தும் முறைப்படுத்தப்பட வேண்டியவை என்ற பட்டியலில் சோ்க்கப்பட்டிருந்தன என்றாா் எம்எல்ஏ ஜா.

பெருந்திட்டத்தின் கீழ், யமுனையின் தீவிர வெள்ளச் சமவெளிப் பகுதிகள் கட்டுமானம் இல்லாத மண்டலமாக அறிவிக்கப்படும். அதே சமயம் அதற்கு வெளியேயுள்ள பரந்த வெள்ளச் சமவெளிப் பகுதிகளில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலேயே வளா்ச்சிப் பணிகள் அனுமதிக்கப்படும். அனுமதிக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் ஒப்புதல்களின்படி, ஏற்கனவே உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட கட்டுமானங்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய அரசுப் பயன்பாட்டு வசதிகள் தொடா்ந்து செயல்பட அனுமதிக்கப்படும். இருப்பினும், புதிய உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் பொழுதுபோக்கு, அத்தியாவசியத் தேவைகள் மற்றும் சமூக-கலாச்சார நடவடிக்கைகளுக்கு மட்டுமே மட்டுப்படுத்தப்படும்.

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