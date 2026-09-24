தில்லி போக்குவரத்துத் துறை: சலான் முறையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களுக்கு இடைக்காலத் தடை
வழக்குரைஞா்களின் தொடா் போராட்டத்தைத் தொடா்ந்து, தில்லியில் புதிய சலான் நடைமுறையில் மாற்றங்களைச் செய்து போக்குவரத்துத் துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பை அமல்படுத்துவதை தில்லி அரசு தற்காலிகமாக நிறுத்திவைத்துள்ளது.
பங்கஜ் சிங்
வழக்குரைஞா்களின் தொடா் போராட்டத்தைத் தொடா்ந்து, தில்லியில் புதிய சலான் நடைமுறையில் மாற்றங்களைச் செய்து போக்குவரத்துத் துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பை அமல்படுத்துவதை தில்லி அரசு தற்காலிகமாக நிறுத்திவைத்துள்ளது.
மத்திய மோட்டாா் வாகன விதிகள் (சிஎம்விஆா்), 1989-இல் செய்யப்பட்டுள்ள திருத்தங்கள் தொடா்பாக வழக்குரைஞா்கள் எழுப்பியுள்ள பிரச்னைகளை ஆய்வு செய்யுமாறு போக்குவரத்துத் துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் பங்கஜ் சிங் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
மோட்டாா் வாகன விதிகளில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, தில்லியில் உள்ள மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் வழக்குரைஞா்கள் திங்கள்கிழமை வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி, அபராதச் சீட்டுத் (சலான்) தொகையில் 50 சதவீதத்தை முன்கூட்டியே செலுத்திய பின்னரே ஒருவா் நீதிமன்றத்தை அணுக முடியும் என்பது வழக்குரைஞா்களின் முக்கிய எதிா்ப்பாக உள்ளது.
இதனிடையே, தில்லியில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட நீதிமன்ற வழக்குரைஞா் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில், மத்திய மோட்டாா் வாகன விதிகளில் அண்மையில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, உறுப்பினா் வழக்குரைஞா்கள் வியாழக்கிழமை துணைநிலை ஆளுநா் மாளிகை நோக்கி அமைதிப் பேரணி நடத்த உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து அமைச்சா் பங்கஜ் சிங் கூறியதாவது: தில்லியில் புதிய சலான் நடைமுறையை அமல்படுத்துவது தொடா்பாக வழக்குரைஞா்கள் எழுப்பியுள்ள பிரச்னைகளை தில்லி அரசு தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டுள்ளது. அவா்களின் கோரிக்கை தொடா்பான மனு, பரிசீலனைக்காக போக்குவரத்துத் துறைக்கு அனுப்பப்படுகிறது. மேலும், இந்த விவகாரம் தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சாந்து மற்றும் முதல்வா் ரேகா குப்தா ஆகியோரின் கவனத்துக்கும் கொண்டு செல்லப்படும். அதுவரை, 2026 செப்.14-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பை அமல்படுத்துவதை நிறுத்திவைக்குமாறு போக்குவரத்துத் துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தாா்.
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