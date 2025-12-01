சேரன்மகாதேவியில் வியாபாரி தவறவிட்ட ரூ. 2.50 லட்சத்தை ஒப்படைத்தவருக்கு பாராட்டு
சேரன்மகாதேவி,: திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியில் வியாபாரி தவறவிட்ட ரூ. 2.50 லட்சத்தை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த டீக்கடை உரிமையாளருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.
சேரன்மகாதேவி, ஜே.வி.ஆா். நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த மீனாட்சி சுந்தரம் மகன் மாரியப்பன் (30). அரிசி வியாபாரம் செய்து வரும் இவா், ஞாயிற்றுக்கிழமை சேரன்மகாதேவி பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள டீக்கடைக்குச் சென்றுள்ளாா். அப்போது, கவனக்குறைவாக தனது கைப்பையை கடைக்கு வெளியே வைத்துவிட்டு சென்ாகக் கூறப்படுகிறது.
பின்னா், டீக்கடை உரிமையாளா் கிருஷ்ணன் (52) அப்பையை எடுத்துப் பாா்த்த போது, அதில் ரூ. 2.50 லட்சம் இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து, அவா் அப்பணத்தை சேரன்மகாதேவி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தாா்.
போலீஸாா் விசாரித்ததில், பணத்தை தவறவிட்டது மாரியப்பன் என உறுதி செய்யப்பட்டது. பின்னா், பணத்தை அவரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
நோ்மையுடன் செயல்பட்ட கிருஷ்ணனுக்கு காவல் ஆய்வாளா் தா்மராஜ் உள்ளிட்ட போலீஸாா் பாராட்டுத் தெரிவித்தனா்.