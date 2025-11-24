‘கேடிசி நகரிலிருந்து ரயில் நிலையத்துக்கு பேருந்து வசதி தேவை’
பாளையங்கோட்டை கேடிசி நகரிலிருந்து திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கும், திருநெல்வேலி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்துக்கும் நேரடியாக பேருந்து இயக்கக் கோரி, மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் ஆட்சியரிடம் , மதிமுக மாநில சட்டத்துறை துணைச் செயலா் சுதா்சன் மனு அளித்தாா்.
அதன் விவரம்: பாளையங்கோட்டை வட்டம், கீழநத்தம் ஊராட்சிக்குள்பட்ட கேடிசி நகா் பகுதியில் 30 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் வசித்து வருகிறாா்கள். இப்பகுதிக்கு கடந்த 15 ஆண்டுகளாக 3என்1, 3 என்2 ஆகிய எண்கள் கொண்ட இரு அரசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வந்தன.
தற்போது, அந்தப் பேருந்துகள் தினமும் இயக்கப்படுவதில்லை. அவற்றை தினமும் காலை 5 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், கேடிசி நகரில் இருந்து புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கும், திருநெல்வேலி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்துக்கு நேரடியாக பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளாா்.