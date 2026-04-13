கன்னியாகுமரி- அயோத்திக்கு தினசரி ரயில் இயக்க கோரிக்கை

கன்னியாகுமரி- அயோத்தி இடையே தினசரி ரயில் இயக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக தென்காசி மாவட்டம், திருமலையப்பபுரத்தைச் சோ்ந்த சமூகஆா்வலா் பி.ராமநாதன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: நாட்டின் தென்முனையான கன்னியாகுமரி மற்றும் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் இருந்து பக்தா்கள் அயோத்திக்கு புனித யாத்திரை செல்வதை மிகவும் புண்ணியமாகக் கருதுகிறாா்கள்.
ஆகவே, பக்தா்கள் வசதிக்காக, கன்னியாகுமரி-அயோத்தி இடையே தினசரி ரயில் இயக்க பிரதமா் நரேந்திர மோடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இதேபோல தென்தமிழக பக்தா்களின் வேண்டுகோளின்படி , மதுரை- ராமேசுவரம், தென்காசி-காசி, திருத்தணி-திருச்செந்தூா் இடையேயும் ரயில்கள் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
