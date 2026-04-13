திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப். 14) பிரசாரம் செய்கிறாா்.
இதுதொடா்பாக திமுக திருநெல்வேலி மேற்கு மாவட்டச் செயலா் இரா.ஆவுடையப்பன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தமிழக துணை முதல்வரும், திமுக இளைஞரணிச் செயலருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வி.பி.துரையை ஆதரித்து கல்யாணி திரையரங்கு முன் செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப். 14) மாலை 6 மணிக்கு பிரசாரம் செய்கிறாா். இதில் கட்சி நிா்வாகிகள், கூட்டணி கட்சியினா் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளாா்.
இதேபோல, பாளையங்கோட்டை தொகுதி திமுக வேட்பாளரான என்னை (மு.அப்துல் வஹாப்) ஆதரித்து பாளையங்கோட்டை ஜவஹா் திடல் மைதானத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப். 13) இரவு 8 மணிக்கும், திருநெல்வேலி திமுக வேட்பாளா் சு.சுப்பிரமணியனை ஆதரித்து நகரம் வாகையடி முனையில் இரவு 9 மணிக்கும் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.
இதில், கட்சி நிா்வாகிகள் மற்றும் கூட்டணி கட்சியினா் திரளாக பங்கேற்குமாறு மத்திய மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் மு.அப்துல் வஹாப் அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.
தொடர்புடையது
தமிழக உரிமைகளைப் பறிகொடுத்தவா் எடப்பாடி பழனிசாமி: உதயநிதி ஸ்டாலின்
திமுக ஆட்சியில் அனைத்து வாக்குறுதிகளும் நிறைவேற்றப்படும் - உதயநிதி ஸ்டாலின்
மடிக்கணினி திட்டம் குறித்து அதிமுக பொய் பிரசாரம்! - துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்
மடிக்கனிணி திட்டம் அதிமுக திட்டம் தான்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்
