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திருநெல்வேலி

பெருமாள்புரம் அருகே 3.25 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

பெருமாள்புரம் அருகே 3.25 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

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கஞ்சா பறிமுதல்... - கோப்புப் படம்

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 12:47 am IST

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பெருமாள்புரம் அருகே 3.25 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

பெருமாள்புரம் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை இரவு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனராம். அப்போது, ஒரு காரை நிறுத்தி சோதனை செய்தபோது அதில் 3.25 கிலோ கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்ததாம்.

அதனை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், காரில் வந்த ரெட்டியாா்பட்டியை சோ்ந்த தினேஷ் (28), தச்சநல்லூா் சத்திரம்புதுகுளத்தை சோ்ந்த எஸ்டேட் மணி (44), வண்ணாா்பேட்டையை சோ்ந்த சுந்தரபாண்டியன் என்ற தமிழ் சிங்கம் (25) ஆகியோரை கைது செய்தனா்.

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