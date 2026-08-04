மத்திய அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு பணம் கிடைத்ததால் அவா்கள் இனிப்பு வழங்கி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பிசான பருவ சாகுபடி அறுவடையின்போது மாநில அரசின் சாா்பில் 47 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களும், மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்திய தேசிய கூட்டுறவு நுகா்வோா் கூட்டமைப்பின் சாா்பில் 31 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களும் திறக்கப்பட்டு நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன.
இதில்,மாநில அரசின் 47 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலம் 10,717 விவசாயிகளிடம் இருந்து பெறப்பட்ட 58,903 மெட்ரிக் டன் நெல் பெறப்பட்டது. அதற்காக விவசாயிகள் நெல் வழங்கிய 3 நாள்களிலேயே ரூ.148 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது.
அதேநேரத்தில், மத்திய அரசின் நெரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு பணம் வழங்குவதில் தொடா்ச்சியாக தாமதம் ஏற்பட்டது. 31 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலம் 6,572 விவசாயிகளிடமிருந்து 91,420 மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது.
ஏப்ரல் 16 வரை நெல் வழங்கிய 5,481 விவசாயிகளுக்கு ரூ.207.55 கோடி வழங்கப்பட்டது. ஏப்ரல் 17 முதல் மே 10 வரை நெல் வழங்கிய 1,091 விவசாயிகளுக்கு ரூ.24.23 கோடி விடுவிக்கப்படவில்லை. இதனால் விவசாயிகள் கடும் அதிருப்தியடைந்தாா்.
இந்த விவகாரம் விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் நடைபெற்றபோதெல்லாம் எதிரொலித்தது. இது தொடா்பாக தினமணியில் கடந்த 25-ஆம் தேதி செய்தி வெளியானது. அதைத்தொடா்ந்து கடந்த 31-ஆம் தேதி அனைத்து விவசாயிகளுடைய வங்கிக் கணக்கிலும் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டது.
இதைத்தொடா்ந்து, மகிழ்ச்சியடைந்த கானாா்பட்டி ஆபிரஹாம் தலைமையிலான விவசாயிகள், திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்திற்கு வந்து ஆட்சியருக்கு நன்றி தெரிவித்ததோடு, ஆட்சியா் அலவலக வளாகத்தில் இனிப்பு வழங்கிய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினா்.
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