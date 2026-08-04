Dinamani
தவெக ஆட்சியை திமுகவால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை: செங்கோட்டையன்திசை திருப்புவதும், பொய் செய்தி பரப்புவதுமே தவெக அரசின் நோக்கம்: உதயநிதி ஸ்டாலின்இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசவில்லை; பெண்களை இழிவுபடுத்தும் நோக்கம் இல்லை: உதயநிதிஇன்று தேர்தல் நடந்தால் டெபாசிட் இழப்பார் உதயநிதி: ஆதவ் அர்ஜுனாகாவிரி விவகாரத்தில் காட்டாத வேகத்தை கைது நடவடிக்கைக்கு முதல்வர் விஜய் காட்டுவது ஏன்? - சீமான்சந்தையின் நான்கு நாள் தொடர் ஏற்றம் முறியடிப்பு! சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி சரிவு!!
/
திருநெல்வேலி

வீரவநல்லூா் அருகே 3 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

திருநெல்வேலி மாவட்டம், வீரவநல்லூா் அருகே மா்ம நபா்கள் விஷம் வைத்ததில் 3 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.

News image

பிரதிப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 12:10 am IST

Syndication

திருநெல்வேலி மாவட்டம், வீரவநல்லூா் அருகே மா்ம நபா்கள் விஷம் வைத்ததில் 3 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.

வீரவநல்லூா் அருகேயுள்ள மானபல்லூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஆனந்த பலராமன் மனைவி இசக்கியம்மாள் (56). இவா், வளா்த்து வரும் ஆடுகளுக்கு மா்ம நபா்கள் விஷம் கலந்த உணவை வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதில், 3 ஆடுகள் உயிரிழந்தன. இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், வீரவநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, இச்சம்பவத்தில் தொடா்புடைய மா்ம நபா்களை தேடி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சேவூா் அருகே வாழைக் குலைகள் திருட்டு

சேவூா் அருகே வாழைக் குலைகள் திருட்டு

ஜெயங்கொண்டம் அருகே 4 வீடுகளில் கொள்ளை முயற்சி

ஜெயங்கொண்டம் அருகே 4 வீடுகளில் கொள்ளை முயற்சி

மூலனூா் அருகே வெறி நாய்கள் கடித்து 12 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

மூலனூா் அருகே வெறி நாய்கள் கடித்து 12 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

தெரு நாய்கள் கடித்து 4 கால்நடைகள் உயிரிழப்பு

தெரு நாய்கள் கடித்து 4 கால்நடைகள் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

உதயநிதியை பார்த்து எங்களுக்கு என்ன பயமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு! | TVK | DMK

உதயநிதியை பார்த்து எங்களுக்கு என்ன பயமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு! | TVK | DMK

பங்கிபூர் வெற்றி: சரிகிறதா பாஜகவின் செல்வாக்கு? | Prashant Kishor | Bankipur |

பங்கிபூர் வெற்றி: சரிகிறதா பாஜகவின் செல்வாக்கு? | Prashant Kishor | Bankipur |