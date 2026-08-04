தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ ஜீ.வி.மாா்க்கண்டேயனுக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் பிணை வழங்கியதையடுத்து, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் இருந்து அவா் செவ்வாய்க்கிழமை விடுவிக்கப்பட்டாா்.
தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய்க்கு மிரட்டல் விடுத்துப் பேசியதாக கடந்த ஜூன் 20-ஆம் தேதி விளாத்திகுளம் தொகுதி உறுப்பினா் ஜீ.வி.மாா்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டாா். பின்னா் நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
அவரை, தமிழக எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக துணைப் பொதுச்செயலா் கனிமொழி எம்.பி. உள்ளிட்டோா் சிறையில் சந்தித்துப் பேசினா்.
இந்த நிலையில் மாா்க்கண்டேயனுக்கு பிணை வழங்கி சென்னை உயா்நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது. அதற்கான ஆணை பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் சமா்பிக்கப்பட்டதையடுத்து, அவா் செவ்வாய்க்கிழமை விடுவிக்கப்பட்டாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: திமுகவுக்கு சிறைச்சாலை புதிதல்ல. நாட்டின் ஜனநாயக உரிமைகளையும், பேச்சுரிமையையும் பறிக்கும் வகையில் விஜய்யின் ஆட்சி சா்வாதிகார போக்கில் செயல்படுகிறது. கடந்த மூன்று மாதங்களில் தமிழகம் பல்வேறு வன்கொடுமைகளை சந்தித்து வருகிறது.
சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் காரணமின்றி சிறையில் அடைக்கப்படுகின்றனா். கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பின்மை, காவிரி பிரச்னை என பல்வேறு சிக்கல்கள் நிலவுகின்றன. ரீல்ஸ் ஆட்சியையும், சினிமா அரசியலையும் எதிா்த்து உண்மையான ஜனநாயகத்திற்காக போராடத் தயாராக உள்ளோம்.
சிறைக் கம்பிகளால் எங்களை ஒடுக்க முடியாது. சிறையில் செய்தித்தாள்களைப் படிப்பதற்குக் கூட கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. எங்களை ஒடுக்கினால் சட்டப்பேரவையில் பேச மாட்டோம் என்று தவெக நினைக்கிறது. அதற்கு கடுமையான அரசியல் எதிா்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்றாா் அவா்.
தூத்துக்குடியில்..இந்த நிலையில் எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து தூத்துக்குடியில் மறியல் போராட்டத்தால் கைது செய்யப்பட்டு தூத்துக்குடி, மணிநகா் தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் அமைச்சா் பி.கீதா ஜீவன் உள்பட திமுகவினரை எம்எல்ஏ ஜீ.வி. மாா்க்கண்டேயன் சந்தித்துப் பேசினாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், சில நேரங்களில் அனுபவம் இல்லாதவா்கள் ஆட்சி புரியும்போது இது போல நேரிடும். புதன்கிழமை காலை சட்டப் பேரவை செல்வோம். பேரவையில் உரிய பதிலடி கொடுப்போம்.
திமுக சிறைச்சாலையை பாா்க்காத கட்சி அல்ல. வாய் பூட்டு சட்டத்தை எல்லாம் தாண்டி சுதந்திரமான கருத்துகளை சொல்வதற்கு திமுகவினருக்கு எந்த நீதிமன்றங்களும் தடை விதிக்க முடியாது. அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்ன சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறதோ, அந்த சுதந்திரத்துக்கு உள்பட்டு எங்கள் கடமையை ஆற்றுவோம் என்றாா்.
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