ஜீ.வி.மாா்க்கண்டேயன் எம்எல்ஏ பிணை கோரி மனு: இன்று விசாரணை

விளாத்திகுளம் எம்எல்ஏ ஜீ.வி.மாா்க்கண்டேயன் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை (ஜூலை 22) நடைபெறுகிறது.
விளாத்திகுளம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக உறுப்பினா் ஜீ.வி.மாா்க்கண்டேயன், கடந்த 18-ஆம் தேதி இரவு கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக் கூட்டத்தில் தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் குறித்து சா்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின்பேரில், தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அவரை திங்கள்கிழமை காலை விளாத்திகுளத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் கைது செய்தனா்.
பின்னா், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் வைத்து அவரிடம் 13 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. பின்னா், தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவருக்கு மருத்துவப் பரிசோதனை செய்து, இரவில் தூத்துக்குடி குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றம் எண்- 1 இல் அவரை முன்னிலைப்படுத்தினா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுமதி, ஆக. 3-ஆம் தேதி வரை மாா்க்கண்டேயனை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டதைத் தொடா்ந்து அவா் பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா். இந்த நிலையில், மாா்க்கண்டேயன் எம்எல்ஏ தரப்பில் தூத்துக்குடி குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றம் எண்- 1 இல் பிணை வழங்கக் கோரி செவ்வாய்க்கிழமை மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு மீதான விசாரணை நீதிபதி சுமதி முன்னிலையில் புதன்கிழமை (ஜூலை 22) நடைபெறுகிறது.
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