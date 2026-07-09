குடியிருப்பு அருகே மதுக் கடை: தூத்துக்குடி ஆட்சியருக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகேயுள்ள குடியிருப்புப் பகுதியில் செயல்படும் மதுக் கடையை அகற்றக் கோரிய மனு தொடா்பாக எட்டு வாரங்களில் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.
விளாத்திகுளம் பகுதியைச் சோ்ந்த மகாலட்சுமி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
விளாத்திகுளம் அருகேயுள்ள புதூா் நெசவாளா் தெரு, புது குடியிருப்புப் பகுதியில் பொதுமக்கள் அதிகம் வசித்து வருகின்றனா். இந்தப் பகுதிக்கு மிக அருகே செயல்பட்டு வரும் மதுக் கடையால், அவா்கள் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு உள்ளாகின்றனா்.
மேலும், பெண்கள், மாணவா்கள், முதியவா்கள் அச்சத்துடன் இந்தப் பகுதியைக் கடந்து சென்று வருகின்றனா். எனவே, இந்தப் பகுதியில் செயல்படும் மதுக் கடையை மூட உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனுவை புதன்கிழமை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஏ.டி. ஜெகதீஷ் சந்திரா, ஆா். பூா்ணிமா அமா்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த மனுவை தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் பரிசீலனை செய்து, எட்டு வாரங்களில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வழக்கு முடித்து வைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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