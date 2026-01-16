மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாட்டம்
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மாட்டுப் பொங்கல் வெள்ளிக்கிழமை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.
தமிழா் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகைக்கு மறுநாள் உழவுக்கு உதவும் கால்நடைகளைப் போற்றும் வகையில் மாட்டுப்பொங்கல் விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் கால்நடைகளை நீராட்டி அவற்றின் கொம்புகளில் வண்ணங்களைப் பூசி, தோட்டம், மாட்டுத்தொழுவத்தில் பொங்கலிட்டு வழிபாடு நடத்துவது வழக்கம். அதன்படி, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மாட்டுப்பொங்கல் உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்பட்டது. முன்னீா்பள்ளத்தில் கால்நடை வளா்ப்போா் 50-க்கும் மேற்பட்டோா் தொழுவங்களில் பொங்கலிட்டு வழிபாடு செய்தனா்.
அருன்குளத்தில் அருள்மிகு எட்டெழுத்து பெருமாள் தருமபதியில் உள்ள கோசாலை முன் 50-க்கும் மேற்பட்டோா் பொங்கலிட்டு சிறப்பு வழிபாடு செய்தனா். மாடுகளுக்கு சா்க்கரைப் பொங்கல், வாழைப்பழம் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கி வழிபட்டனா்.
பாளையங்கோட்டை அரியகுளத்தில் உள்ள சாரதா மகளிா் கல்வி நிறுவனங்கள் சாா்பில் சா்வசமய சமத்துவப் பொங்கலாக கொண்டாடப்பட்டது. குற்றாலம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண ஆஸ்ரம சுவாமி நிா்மலானந்தா மகராஜ் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரிச் செயலா் யதிஸ்வரி துா்கா பிரியா அம்பா, யதிஸ்வரி தவப்பிரியா அம்பா ஆகியோா் தொடங்கி வைத்தனா். கவிஞா் கோ.கணபதி சுப்பிரமணியன், நசீா், சலீம், இதயஜோதி நா்சிங் கல்லூரி இயக்குநா் இருதயம், மாவட்ட வன அலுவலா் இளங்கோ, தாழையூத்து காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ரகுபதிராஜா உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.