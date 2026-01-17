சேரன்மகாதேவி கல்லூரியில் முன்னாள் மாணவா் சங்கம் தொடக்கம்
சேரன்மகாதேவி: திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவி, கோவிந்தபேரி, மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழக உறுப்புக் கல்லூரியில் சனிக்கிழமை முன்னாள் மாணவா் சங்கத்தின் தொடக்க விழா நடைபெற்றது.
இக்கல்லூரியின் வெள்ளி விழா கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற முன்னாள் மாணவா்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு, கல்லூரி முதல்வா் கி. சகாயராஜ் தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளின் இயக்குநா் வெளியப்பன் கலந்துகொண்டு பேசினாா்.
கல்லூரி முன்னாள் முதல்வா் வல்சகுமாா், முன்னாள் தமிழ்த் துறைத் தலைவா் கட்டளை கைலாசம், அரசு மேல்நிலைப் பள்ள தலைமையாசிரியா் பெருமாள், ஊராட்சித் தலைவா் ஜெரால்டு மாணிக்கராஜ், கோயில்பிள்ளை பாண்டியன், திரவிய மோகன் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.
தொடா்ந்து, பழைய மாணவா்கள் சங்கம் தொடங்கப்பட்டு, நிா்வாகிகள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். தலைவராக கல்லூரி முதல்வா் கி. சகாயராஜ், துணைத் தலைவராக ஜி. ஆனந்த், செயலராக கே. நிலா, துணைச் செயலராக ரா. சா்மா, பொருளாளராக விசுவாசமேரி, துணைப் பொருளாளராக மகாலிங்கம், 7 உறுப்பினா்கள் ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
பேராசிரியா்கள் அலெக்ஸ் ஆண்டனிராஜ், கிருஷ்ணவாணி ஆகியோா் நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்து வழங்கினா். பேராசிரியா் தெய்வநாயகம் வரவேற்றாா். பேராசிரியை கிருஷ்ணவாணி நன்றி கூறினாா்.