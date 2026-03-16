சிறந்த திரைப்படம் உள்பட 6 ஆஸ்கர் விருதுகளை வென்ற ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர்! கதை என்ன?

சிறந்த திரைப்படம் உள்பட 6 ஆஸ்கர் விருதுகளை வென்ற ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர்! கதை பற்றி..

Updated On :16 மார்ச் 2026, 5:06 am

அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நகரில் இன்று நடைபெற்ற ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், சிறந்த திரைப்படம் உள்பட 6 ஆஸ்கர் விருதுகளை ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர் திரைப்படம் வென்றுள்ளது.

இந்திய நேரடிப்படி, திங்கள்கிழமை காலை 4.30 மணியளவில் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நகரில் உள்ள டால்பி திரையரங்கில், 98-வது அகாதெமி விருதுகள் வழங்கும் விழா, நடைபெற்றது. விழாவில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

அதில், ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் ஆனதர் திரைப்படம் சிறந்த திரைப்படம், சிறந்த நடிகை உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளைப் பெற்று, ஆஸ்கர் விருதுகள் விழாவில் இந்த திரைப்படக் குழுவினர் மிகப்பெரிய வரவேற்பையும் பாராட்டையும் பெற்றிருந்தனர்.

1. சிறந்த திரைப்படம் (Best Picture): ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர் (One Battle After Another)

2. சிறந்த இயக்குநர் (Best Director): பால் தாமஸ் ஆண்டர்சன் (Paul Thomas Anderson) – One Battle After Another

3. சிறந்த துணை நடிகர் (Best Supporting Actor): சீன் பென் (Sean Penn) – One Battle After Another

4. சிறந்த தழுவல் திரைக்கதை (Best Adapted Screenplay): பால் தாமஸ் ஆண்டர்சன் – One Battle After Another

5. சிறந்த காஸ்டிங் (Best Casting - முதல் முறையாக அறிமுகம்): கசாண்ட்ரா குலுகுண்டிஸ் (Cassandra Kulukundis) – One Battle After Another

6. சிறந்த திரைப்படத் தொகுப்பு (வார்னர் பிரதர்ஸ்) ஆன்டி ஜர்கென்சென்

ஆகிய ஆறு விருதுகளைக் குவித்திருக்கிறது.

திரைப்படத்தின் கதை என்ன?

முன் காலத்தில் ஒரு புரட்சிக் குழு (French 75) இருந்தது. அதில் "Ghetto" Pat Calhoun (டி காப்ரியோ) ஒரு வெடிகுண்டு நிபுணர் இருந்தார். அவர் காதலி Perfidia (Teyana Taylor) உடன் சேர்ந்து இம்மிக்ரேஷன் சென்டர், பேங்க், டவர் எல்லாத்தையும் வெடிகுண்டு வைத்துத் தகர்க்கிறார்கள்.

அவர்களை அரசு ஒட்டுமொத்தமா அழிக்க நடவடிக்கை எடுக்கிறது, 16 ஆண்டுகள் கழித்து Pat தன்னோட பெயரை Bob Ferguson-னு மாற்றிக்கொண்டு தன்னோட மகள் Willa-வ (வளர் இளம் பெண்) யாருக்கும் தெரியாம ஒரு காட்டுக்குள்ள வளர்த்துட்டு இருக்கார்.

திடீர்னு பாட்-ன் பழைய எதிரி Colonel "Lockjaw" Steven J. (Sean Penn) திரும்ப வருகிறான், Willa காணாமல் போகிறாள்.

வேறு வழியில்லாமல், Bob மீண்டும் பழைய புரட்சிக்காரனா மாறி மகளைக் காப்பாற்றுகிறார்.

இப்படத்தில் அரசியல், குடும்பம், அந்தக் கால புரட்சி, எல்லாவற்றையும் கலந்து சண்டை, காமெடி என எடுத்திருக்கிறார்கள்.

2026ஆம் ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருதுகள்! வெற்றியாளர்கள் முழு விவரம்!!

