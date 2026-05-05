ஏஐ திரைப்படங்களுக்கு ஆஸ்கர் கிடையாது!

ஏஐ-ல் உருவாகும் படங்களுக்கு ஆஸ்கர் கிடையாது...

Updated On :5 மே 2026, 4:16 pm IST

ஏஐ திரைப்படங்களுக்கு ஆஸ்கர் விருது கிடையாது என ஆஸ்கர் அகாதெமி அறிவித்துள்ளது.

திரைத்துறையில் உயரிய விருதாக கருதப்படும் ஆஸ்கர் விருது விழா நிகழ்வு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்காவிலுள்ள லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் மிகப் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும். ஒருமுறை ஆஸ்கர் வாங்கினாலே உலகளவில் கவனம் கிடைக்கும் என்பதால் அந்த விருதைப் பெற பல திரைப்படங்கள் போட்டியிடும்.

தற்போது, ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியால் நடிகர்களின் தேவையில்லாமலே அவர்களைப் போன்ற தத்ரூபமான தோற்றத்தை ஏஐ உதவியால் நடிக்க வைக்க முடிகிறது. மேலும், கதையையும் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி சுலபமாக்க முடிகிறது.

இந்த நிலையில், இனி ஏஐ-யால் உருவாகப்படும் நடிகர்கள், கதை - திரைக்கதைகளுக்கு ஆஸ்கர் விருது வழங்கப்படாது என அகாதெமி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

மேலும், ஏஐ உதவியால் தயாரிக்கப்படும் திரைப்படங்கள் ஆஸ்கர் பரிந்துரை பட்டியலுக்கும் செல்லாது எனத் தெரிகிறது.

The Oscar Academy has announced that there will be no Oscars for AI films.

