Dinamani
பாஜகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை இல்லை; வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்! - தவெகஒளிப்பதிவுக்கான சிறந்த ஆஸ்கர் விருது பெற்ற முதல் பெண்! அவர் சொன்ன ரகசியம்!சிறந்த திரைப்படம் உள்பட 6 ஆஸ்கர் விருதுகளை வென்ற ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர்! கதை என்ன?2026ஆம் ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருதுகள்! வெற்றியாளர்கள் முழு விவரம்!! தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் குறைவுமீண்டும் சென்னை திரும்பிய துபை விமானம் மேற்கு வங்கத்தில் தலைமைச்செயலாளர் மாற்றம்! கட்டாக் மருத்துவமனையில் பயங்கர தீ விபத்து: 10 நோயாளிகள் பலி சென்னை மாதவரத்தில் என்கவுன்டரில் ரௌடி சுட்டுக்கொலை!
/
செய்திகள்

ஆஸ்கர் விருது வென்ற முதல் பெண் ஒளிப்பதிவாளர்! யார் இந்த ஆட்டம் டுரால்ட் அர்க்காபாவ்?

முதல்முறையாக ஒரு பெண் ஒளிப்பதிவாளர் ஆஸ்கர் விருது வென்றது குறித்து...

News image
ஆஸ்கர் விருது வென்ற ஆட்டம் டுரால்ட் அர்க்காபாவ். - படம்: ஏபி
Updated On :16 மார்ச் 2026, 6:06 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்முறையாக ஒரு பெண் ஒளிப்பதிவாளர் ஆஸ்கர் விருது வென்றது திரைத்துறையில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

ரையன் கூக்லர் இயக்கிய சின்னர்ஸ் திரைப்படத்துக்கு ஒளிப்பதிவு செய்த ஆட்டம் டுரால்ட் அர்க்காபாவ் (Autumn Durald Arkapaw) ஒளிப்பதிவுக்கான சிறந்த ஆஸ்கர் விருதை முதல்முறையாக பெற்று அசத்தியுள்ளார்.

சின்னர்ஸ் திரைப்படம் கடந்தாண்டு ஏப் 18ஆம் தேதி வெளியானது. இந்தப் படத்தில் பெரும்பாலான காட்சிகள் இரவில் எடுக்கப்பட்டு இருந்தாலும் மிகவும் அற்புதமாக எடுத்திருப்பார்.

குறிப்பாக, நாயகன் அவரது காதலியை சந்திக்கும் இடங்களும் பார்டி நடக்கும் இடங்களையும் அற்புதமாகப் படம்பிடித்திருப்பார்.

இந்தப் படத்தினை ஐமேக்ஸ் மற்றும் அல்ட்ரா பானவிஷன் 70 ஃபார்மட்டில் எடுத்திருப்பார். இந்தப் படத்திற்கான காமிராவின் எடை 65 பவுன்ட்ஸ் (29 கிலோ) என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

அமெரிக்காவில், கலிஃபோர்னியாவில் பிறந்த ஆட்டம் டுரால்ட் அர்க்காபாவ், ஒளிப்பதிவிற்கான பாடத்தில் பட்டம் பெற்றுள்ளார்.

முதல்முறையாக 2013ல் வெளியான பாலோ ஆல்டோ படத்துக்கு ஒளிப்பதிவு செய்தார். ரையன் கூக்ளரின் பிளாக் பாந்தர் படத்துக்கும் இவர் ஒளிப்பதிவு செய்திருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

மிகப்பெரிய பட்ஜெட் படங்களில் பணியாற்ற விரும்பினாலும் சின்னர்ஸ் மாதிரியான கதைகள் கிடைத்தால் மட்டுமே பணியாற்றுவேன் என நேர்காணல் ஒன்றில் அர்க்காபாவ் கூறியுள்ளார்.

summary

Autumn Cheyenne Durald Arkapaw is an American cinematographer work on the film Sinners, she became the first woman to win an Academy Award for Best Cinematography.

2026ஆம் ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருதுகள்! வெற்றியாளர்கள் முழு விவரம்!!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

ஒளிப்பதிவுக்கான சிறந்த ஆஸ்கர் விருது பெற்ற முதல் பெண்! அவர் சொன்ன ரகசியம்!

அவதார், ஒன் பேட்டில் ஆப்டர் அனதர், சின்னர்ஸ் படங்களுக்கு ஆஸ்கர் விருது!

மன உறுதியும் விடாமுயற்சியும்... ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு ஜெய் ஷா புகழாரம்!

முதல்முறையாக ரஞ்சி கோப்பையை வென்ற ஜம்மு காஷ்மீர்!

வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு