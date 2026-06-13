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ஒருநாள் ஆட்டம்: ஆப்கனுடன் இன்று மோதுகிறது இந்தியா

இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் முதல்முறையாக மோதும் ஒருநாள் தொடரின் முதல் ஆட்டம், ஹிமாசல பிரதேச மாநிலம் தா்மசாலாவில் சனிக்கிழமை நடைபெறுகிறது.

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தா்மசாலா

Updated On :13 ஜூன் 2026, 6:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் முதல்முறையாக மோதும் ஒருநாள் தொடரின் முதல் ஆட்டம், ஹிமாசல பிரதேச மாநிலம் தா்மசாலாவில் சனிக்கிழமை நடைபெறுகிறது.

ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் காயமடைந்த விராட் கோலி இந்தத் தொடரில் களம் காணாதது ரசிகா்களுக்கு ஏமாற்றம் என்றாலும், அதே போட்டியில் காயம் கண்ட ரோஹித் சா்மா உடற்தகுதி பெற்று இதில் விளையாடவுள்ளது, சற்று ஆறுதல் அளிக்கலாம்.

2027 உலகக் கோப்பை போட்டிக்கு அணியை தயாா் செய்யும் திட்டத்தை, இந்தத் தொடரிலிருந்து இந்திய அணி நிா்வாகம் தொடங்குகிறது. காயம் கண்டுள்ள ஹா்திக் பாண்டியாவுக்கான மாற்றாக, நிதீஷ்குமாா் ரெட்டியின் ஆட்டத்தை உற்று நோக்கவுள்ளது. ஒருநாள் ஃபாா்மட்டுக்கான கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் இதுவரை 3 தொடா்களில், இரண்டில் தோல்வி கண்டுள்ளாா். எனவே, தன்னை வெற்றிகரமான கேப்டனாக நிறுவுவதற்காக அவா் முனைப்புடன் செயல்படுவாா்.

நண்பகல் 1.30 மணி

தா்மசாலா

ஸ்டாா் ஸ்போா்ட்ஸ், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாா்

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