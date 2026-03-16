ஆஸ்கர் விருது விழா தொடங்கியது.. ஒன் பேட்டில் ஆப்டர் அனதர், ஃபிராங்கன்ஸ்டைன் படங்களுக்கு விருது!

ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா இன்று (மார்ச் 16) காலை லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நகரில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விழாவில், ஒன் பேட்டில் ஆப்டர் அனதர் (One Battle After Another), ஃபிராங்கன்ஸ்டைன் (Frankenstein) திரைப்படங்களுக்கு விருதுகள் கிடைத்துள்ளன.
திரையுலகின் உயரிய விருதான ஆஸ்கர் விருது ஆண்டுதோறும் அமெரிக்காவின் அகாதமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அன்ட் சயின்சஸ் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, 98-வது அகாதெமி விருதுகள் வழங்கும் விழா, அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் உள்ள லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நகரில் உள்ள டால்பி திரையரங்கில் இந்திய நேரப்படி (திங்கள்கிழமை காலை 4.30 மணிக்கு) நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விழாவில் தேர்வு செய்யப்பட்ட உலகின் சிறந்த படங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றன. இந்த விழாவை கோனன் ஓ'பிரையன் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
மத்திய கிழக்கில் நடைபெற்று வரும் போர்ப் பதற்றத்துக்கு மத்தியில் ஆஸ்கர் விருதுகள் விழா நடைபெறுவதால், லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நகரம் முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சிறந்த துணை நடிகை
இந்த விழாவின் முதல் விருதாக சிறந்த துணை நடிகைக்கான ஆஸ்கர் விருது, 'வெப்பன்ஸ்' (Weapons) படத்தில் நடித்த ஏமி மேடிகனுக்கு வழங்கப்பட்டது.
சிறந்த அனிமேஷன்
சிறந்த அனிமேஷன் திரைப்படத்திற்கான விருது ‘கே பாப் டிமன் ஹண்டர்’ (K-Pop Demon Hunter) படத்துக்கும், சிறந்த அனிமேஷன் குறும்படத்திற்கான விருது 'தி கேர்ள் ஹூ கிரைட் பியர்ல்ஸ்' (The Girl Who Cried Pearls) குறும்படத்திற்கும் வழங்கப்பட்டது.
சிறந்த கதாபாத்திர வடிவமைப்பு - best casting
பால் தாமஸ் ஆண்டர்சனின் 'ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர்' படத்தில் நடித்ததற்காக கசாண்ட்ராவுக்கு சிறந்த கதாபாத்திர வடிவமைப்புக்கான விருது வழங்கப்பட்டது.
சிறந்த ஆடை வடிவமைப்பு
சிறந்த ஆடை வடிவமைப்பிற்கான ஆஸ்கார் விருதை 'ஃபிராங்கண்ஸ்டைன்' படம் தட்டிச் சென்றது. மைக் ஹில், ஜோர்டான் சாமுவேல் மற்றும் கிளியோனா ஃபியூரி ஆகியோர் சிறந்த ஆடை வடிவமைப்பாளருக்கான ஆஸ்கர் விருதைப் பெற்றுக் கொண்டனர்.
Follow our live coverage of the 2026 Oscars as frontrunners 'One Battle After Another' and 'Sinners' headline a tightly contested race, with winners, major upsets, and real-time updates from Hollywood’s biggest awards ceremony
