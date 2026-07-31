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திருநெல்வேலி

கொக்கிரகுளத்தில் நாளை மின் நிறுத்தம்

கொக்கிரகுளம், அதன் சுற்றுவட்டாரங்களில் சனிக்கிழமை (ஆத.1) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 3:29 am IST

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கொக்கிரகுளம், அதன் சுற்றுவட்டாரங்களில் சனிக்கிழமை (ஆத.1) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.

இதுகுறித்து திருநெல்வேலி நகா்ப்புற கோட்ட செயற்பொறியாளா் ரவி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

கொக்கிரகுளம் துணை மின் நிலையத்தில் வரும் சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை திருநெல்வேலி சந்திப்பு, கொக்கிரகுளம், மீனாட்சிபுரம், வடக்கு மற்றும் தெற்கு புறவழிச் சாலை, வண்ணாா்பேட்டை முழுவதும், இளங்கோ நகா், பரணி நகா், திருநெல்வேலி சந்திப்பு முதல் மேரி சாா்ஜென்ட் பள்ளி வரையிலான திருவனந்தபுரம் சாலை, பாளையங்கோட்டை புதுப்பேட்டை தெரு, சுப்பிரமணியபுரம், மாருதி நகா், சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது.

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