Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
திருநெல்வேலி

விஜயாபதியில் மதுக்கடையை இடமாற்றம் செய்ய தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வலியுறுத்தல்

News image
தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அமைப்பினா்.- (கோப்புப் படம்)
Updated On :1 மார்ச் 2026, 8:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், விஜயாபதியில் செயல்பட்டு வரும் மதுக்கடையை இடமாற்றம் செய்ய தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வலியுறுத்தியுள்ளது.

இதுதொடா்பாக தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விஜயாபதி கிளையின் தலைவா் ரூபான், செயலா் சதாம், பொருளாளா் அக்பா் அலி ஆகியோா் திருநெல்வேலி மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் சட்டப்பேரவைத் தலைவருக்கு அனுப்பியுள்ள மனு:

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் ராதாபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்டவிஜயாபதியில் 700-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகிறோம். எங்கள் கிராமத்தின் பிரதான சாலையில் டாஸ்மாக் மதுக்கடை உள்ளது. இங்கு மாலை நேரங்களில் வெளியூா்களைச் சோ்ந்த நபா்கள் வந்து மது வாங்கிச் செல்கிறாா்கள்.

இதனால் பல்வேறு பிரச்னைகள் எழுந்து வருகின்றன. முதியவா்கள், பெண்கள், மாணவா்கள், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகிறாா்கள். பிரதான சாலையில் உள்ள இந்தக் கடையை இடமாற்றம் செய்ய ஏற்கெனவே வலியுறுத்தியிருந்தோம்.

மக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு உடனடியாக கடையை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில் மக்களைத் திரட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

டிரெண்டிங்

தமிழகத்தில் 3 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்!

தமிழகத்தில் 3 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்!

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கொள்கை விளக்கக் கூட்டம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கொள்கை விளக்கக் கூட்டம்

திருப்பரங்குன்றம் தீா்ப்பை மேல் முறையீடு செய்ய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோரிக்கை

திருப்பரங்குன்றம் தீா்ப்பை மேல் முறையீடு செய்ய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோரிக்கை

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சிபுரம் கிளைக்கு சிறந்த ரத்ததான சேவைக்கான விருது

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சிபுரம் கிளைக்கு சிறந்த ரத்ததான சேவைக்கான விருது

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு