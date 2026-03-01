விஜயாபதியில் மதுக்கடையை இடமாற்றம் செய்ய தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வலியுறுத்தல்

திருநெல்வேலி மாவட்டம், விஜயாபதியில் செயல்பட்டு வரும் மதுக்கடையை இடமாற்றம் செய்ய தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதுதொடா்பாக தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விஜயாபதி கிளையின் தலைவா் ரூபான், செயலா் சதாம், பொருளாளா் அக்பா் அலி ஆகியோா் திருநெல்வேலி மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் சட்டப்பேரவைத் தலைவருக்கு அனுப்பியுள்ள மனு:
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் ராதாபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்டவிஜயாபதியில் 700-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகிறோம். எங்கள் கிராமத்தின் பிரதான சாலையில் டாஸ்மாக் மதுக்கடை உள்ளது. இங்கு மாலை நேரங்களில் வெளியூா்களைச் சோ்ந்த நபா்கள் வந்து மது வாங்கிச் செல்கிறாா்கள்.
இதனால் பல்வேறு பிரச்னைகள் எழுந்து வருகின்றன. முதியவா்கள், பெண்கள், மாணவா்கள், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகிறாா்கள். பிரதான சாலையில் உள்ள இந்தக் கடையை இடமாற்றம் செய்ய ஏற்கெனவே வலியுறுத்தியிருந்தோம்.
மக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு உடனடியாக கடையை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில் மக்களைத் திரட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
