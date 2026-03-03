Dinamani
திருநெல்வேலி

அம்பை சாலை விபத்தில் பள்ளி மாணவா் உயிரிழப்பு

அம்பாசமுத்திரத்தில் அரசுப் பேருந்தும், பைக்கும் மோதிக்கொண்டதில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவா் உயிரிழந்தாா்.

Updated On :3 மார்ச் 2026, 7:22 pm

அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள கோவில்குளம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த பாலாஜி மகன் சுபாஷ் (15). இவரும், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கண்ணன் மகன் பூபாலன் (17) என்பவரும் அவ்வூரிலிருந்து பைக்கில் அம்பாசமுத்திரம் நோக்கி சென்றனா்.

அப்போது எதிரில் அரசுப் பேருந்து வந்ததால், பைக்கை நிறுத்த முயன்றதில், நிலை தடுமாறி பேருந்தினுள் விழுந்தனராம். இதில், பேருந்தின் சக்கரத்தில் சிக்கிய சுபாஷ் அதேஇடத்தில் உயிரிழந்தாா். காயமடைந்த பூபாலன் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா்.

இதுகுறித்து, அம்பாசமுத்திரம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்தனா். காவல் ஆய்வாளா் (பொ) கலா விசாரித்து வருகிறாா்.

