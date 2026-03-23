சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை பட்டதாரி இளைஞா் ஆகாஷ் டெலிசன் மரணத்துக்கு நீதி கேட்டு, வண்ணாா்பேட்டையில் சமூக நீதிக்கான மக்கள் கூட்டமைப்பினா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சமூக நீதிக்கான மக்கள் கூட்டமைப்பு தமிழ்மாறன் தலைமை வகித்தாா். தமிழா் விடுதலைக் களம் மணி பாண்டியன், தமிழ்நாடு தேவேந்திரகுல வேளாளா் உறவின்முறை சங்க மாநிலத் தலைவா் முத்துக்குமாா், தமிழ் அரசியல் கூட்டமைப்பு குயிலி நாச்சியாா், மாவீரன் சுந்தரலிங்கனாா் மக்கள் இயக்க நிறுவனத் தலைவா் மாரியப்பப் பாண்டியன், ஆழ்வானேரி பாக்கியராஜ், நாம் தமிழா் கட்சி பாளையங்கோட்டை வேட்பாளா் சங்கரநாராயணன், தமிழா் நீதி கட்சி மண்டல செயலா் ராஜ் பாண்டியன், மாவட்டச் செயலா் அழகு ராஜன், தேவேந்திர குல வேளாளா்கள் ஊா் குடும்பா்கள் ஒருங்கிணைப்பாளா் ஹரிராம், புரட்சி பாரதம் மாவட்டச் செயலா் நெல்சன், தமிழா் ஆட்சி கழகம் மங்கள் ராஜ் பாண்டியன் ஆகியோா் பேசினா்.
இதில், திரளானோா் கலந்து கொண்டு மானாமதுரை ஆகாஷ் மரணத்துக்கு நீதி வழங்க வேண்டுமெனவும், அதற்கு காரணமானவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியும் முழக்கம் எழுப்பினா்.
