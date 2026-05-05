திருநெல்வேலி மாவட்டம், நான்குனேரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் ரெட்டியாா்பட்டி வெ.நாராயணன் 74,952 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
இந்தத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் அக்கட்சியின் மாநில பொருளாளா் ரூபி ஆா்.மனோகரன், அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக வேட்பாளா் ஆா்.இசக்கிமுத்து, தவெக சாா்பில் முன்னாள் அதிமுக எம்எல்ஏ ரெட்டியாா்பட்டி வெ. நாராயணன், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் ச. செல்வம், புதிய தமிழகம் கட்சி சாா்பில் தமிழ்ச்செல்வி உள்பட மொத்தம் 25 போ் போட்டியிட்டனா். இதில், தவெக வேட்பாளா் ரெட்டியாா்பட்டி வெ.நாராயணன் 74,952 வாக்குகள் (35.79 சதவீதம்) பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ரூபி ஆா்.மனோகரன் 58,533 வாக்குகள் பெற்று 2 ஆம் இடமும், அமமுக வேட்பாளா் ஆா்.இசக்கிமுத்து 38,316 வாக்குகள் பெற்று 3-ஆம் இடமும் பிடித்தனா். இந்தத் தோ்தலில் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் ச.செல்வம், 17,618 வாக்குகள் பெற்று 4-ஆம் இடத்தையும், புதிய தமிழக வேட்பாளா் தமிழ்ச்செல்வி 11,141 வாக்குகள் பெற்று 5-ஆம் இடத்தையும் பிடித்தனா்.
கடந்த 2021 தோ்தலில் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் பூ.வீரபாண்டி 17,654 வாக்குகள் பெற்றிருந்தாா். இந்த முறை பிரதான அரசியல் கட்சிகளான திமுக, அதிமுக கூட்டணிக் கட்சிகளின் வாக்கு சதவீதம் இத்தொகுதியில் பெரும் சரிவைச் சந்தித்து, தவெக வெற்றி பெற்ற போதிலும், நாம் தமிழா் கட்சிக்கு கணிசமான வாக்கு வங்கி இருப்பதை உணர முடிந்தது.
இதேபோல புதிய தமிழகம் கட்சி இத்தோ்தலில் தனித்துப் போட்டியிட்டு 11,141 வாக்குகளைப் பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தொகுதியில் சசிகலாவின் அனைத்து இந்திய புரட்சித்தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சாா்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளா் முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரி வெள்ளைத்துரை 1048 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றாா். தூத்துக்குடி மாவட்டம், தொட்டிக்காரன்விளையைச் சோ்ந்த சுயேச்சை வேட்பாளா் குமாா் 1098 வாக்குகள் பெற்றாா். மீதமுள்ள 17 வேட்பாளா்களும் ஆயிரத்துக்கும் குறைவான வாக்குகளையே பெற்றனா்.
