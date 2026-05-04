தேசிய கட்சியின் மாநில தலைவர்களான செல்வப்பெருந்தகை, நயினார் நாகேந்திரன் தோல்வி!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி!
8 தொகுதிகளில் விசிகவுக்கு 2 வெற்றி!

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் திண்டிவனம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட வன்னி அரசு 734 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

வன்னி அரசு / ஜோதிமணி - DNS

Updated On :4 மே 2026, 10:51 pm IST

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் திண்டிவனம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட வன்னி அரசு 734 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜோதிமணி 85,179 வாக்குகள் பெற்று 33,063 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். இதன்மூலம் விசிகவுக்கு 2 உறுப்பினர்கள் உறுதியாகியுள்ளனர்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று (மே 4) எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. தொடர்ந்து வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

இதில் ஆளும் திமுக கூட்டணி அரசை பின்னுக்குத்தள்ளி தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரும்பான்மை இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இரவு 10 மணி நிலவரப்படி தவெக 103 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று 4 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. ஆளும் திமுக 57 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3 இடங்களில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. அதிமுக 45 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 2 இடங்களில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

திமுக கூட்டணியில் 8 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி 2 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. திண்டிவனம் தொகுதியில் 63,833 வாக்குகள் பெற்று 734 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வன்னி அரசு வெற்றி பெற்றார். அதிமுகவின் அர்ஜுனர் 63,099 வாக்குகளுடன் இரண்டாம் இடம் பிடித்தார்.

இதேபோன்று காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஜோதிமணி 85179 வாக்குகளுடன் 33,063 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று வெற்றி அடைந்தார். இரண்டாவது இடத்தில் சோழன் 52116 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.

TN election result 2026 VCK Wins 2 Seats Out of 8

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

