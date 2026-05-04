Dinamani
விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி!
/
இந்தியா

5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள்! முதல்வர்கள் வென்றார்களா?

5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற ஆளும் கட்சி முதல்வர்களின் விவரங்கள்...

News image

தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் / கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் / மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி / புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி / அஸ்ஸாம் முதல்வர் ஹிமந்த விஸ்வ சர்மா - கோப்புப் படம்

Updated On :4 மே 2026, 7:08 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்தியாவில் 5 மாநிலங்களின் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ளன.

தமிழ்நாடு, கேரளம், புதுச்சேரி, அஸ்ஸாம் மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலங்களில் இன்று காலை 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகின்றது.

வாக்கு எண்ணிக்கை பல இடங்களில் முடிவுற்ற நிலையில் 5 மாநில முதல்வர்களின் வெற்றி விவரங்கள் கீழே:

1. தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் - தோல்வி

தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் 4வது முறையாகப் போட்டியிட்ட நிலையில் 74,202 வாக்குகள் பெற்று தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபுவிடம் 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார்.

தமிழ்நாட்டில் ஆளும் திமுக அரசைப் பின்னுக்குத் தள்ளி விஜய்யின் தவெக பெரும்பாலான இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகின்றது.


2. கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் - வெற்றி

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தர்மடம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 85,614 வாக்குகள் பெற்று 19,247 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். முதல்வராக தொடர்ந்து கடந்த 3 தேர்தல்களிலும் பின்ராயி வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கேரளத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான ஆட்சியை வீழ்த்தி காங்கிரஸ் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது.

3. புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி - வெற்றி

புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி தட்டாஞ்சாவடி, உப்பளம் என இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் 10,024 வாக்குகள் பெற்று 4,441 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

மங்களம் தொகுதியில் தொடர்ந்து முன்னிலையில் இருந்து வருகிறார்.

புதுச்சேரியில் என்.ஏர்.காங்கிரஸ் கட்சி தனது ஆட்சியைத் தக்க வைத்துள்ளது.

4. அஸ்ஸாம் முதல்வர் ஹிமந்த விஸ்வ சர்மா - வெற்றி

அஸ்ஸாம் முதல்வர் ஹிமந்த விஸ்வ சர்மா ஜலுக்பரி தொகுதியில் போட்டியிட்ட நிலையில் 1,26,000-க்கும் மேற்பட்ட வாக்குகளைப் பெற்று  89,000-க்கும் மேற்பட்ட வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றார்.

அஸ்ஸாமில் பெரும்பான்மை இடங்களில் வென்று பாஜக தனது ஆட்சியைத் தக்க வைத்துள்ளது.

5. மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி - நிலுவை

மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி போட்டியிட்ட பவானிபூர் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைய உள்ள நிலையில் மிக குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் மமதாவுக்கும், அவருக்கு எதிராகப் போட்டியிட்ட பாஜகவின் சுவேந்து அதிகாரிக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி நிலவி வருகின்றது.

மேற்கு வங்கத்தில் 200+ இடங்களுக்கு மேல் முன்னிலையில் உள்ள பாஜக, ஆளும் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியை வீழ்த்தியுள்ளது.

Summary

5-State Election Results! Did the Chief Ministers Win?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் வெற்றி!

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் வெற்றி!

தோல்வியடைந்த முதல்வர், திமுக அமைச்சர்கள்! வெற்றி பெற்றவர்கள் யார்?

தோல்வியடைந்த முதல்வர், திமுக அமைச்சர்கள்! வெற்றி பெற்றவர்கள் யார்?

தமிழ்நாடு, கேரளம், மேற்கு வங்க முதல்வர்கள் பின்னடைவு!

தமிழ்நாடு, கேரளம், மேற்கு வங்க முதல்வர்கள் பின்னடைவு!

அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன்! - ஊா்வசி எஸ்.அமிா்தராஜ்

அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன்! - ஊா்வசி எஸ்.அமிா்தராஜ்

வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு